Hisarcık\'ta 10 Kasım resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Hisarcık'ta ilk, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Atatürk" temalı resim yarışması düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda ödül töreni gerçekleştirildi. Törende başarılı öğrencilere ödülleri Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar tarafından takdim edildi.