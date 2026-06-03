Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Şehit Ahmet Yavuz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde düzenlenen giyim kursu kursiyerlerinin eğitim sürecinde hazırladığı el emeği ürünler, açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.
Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Yeşilhisar Mahallesi'nde gerçekleştirilen giyim kursları sergisinin açılışına Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitci ile diğer protokol üyeleri katıldı.
Sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerlerin büyük emek ve özenle hazırladığı ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide yer alan çeşitli giyim ürünleri ziyaretçilerden ilgi görürken, kursiyerlerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve beceriler de gözler önüne serildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › Kültür Sanat › Hisarcık'ta giyim sergisi açıldı - Son Dakika
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