HisTroy, Milano'dan Ödülle Döndü

"HisTroy" Milano Absurd Film Festivali'nden ödülle döndü

Troya'nın tarihi, absürd bir yorumla sinemada hayat buldu

ÇANAKKALE - Senaryosunu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ülkü Sönmez'in üstlendiği "HisTroy" adlı film, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Absurd Film Festivali'nde Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

"HisTroy", kelime oyunuyla başlayan ve Troya'nın tarihini alışılmışın dışında bir perspektifle ele alan bir yapım. Antik destanlar, arkeoloji ve popüler kültür hayalleri iç içe geçiren film, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'ün sahadaki deneyiminden beslenerek, tarihin katmanlarını mizah ve şiirle alakalı yeniden yorumluyor. Homeros'un günümüzde Troya Kazı Evi'nde İlyada'yı yazmaya devam etmesi, Aeneas'ın Roma'ya yolculuğunu bir turistin tişörtünden ilham alarak minibüsle gerçekleştirmesi gibi sahneler, izleyiciyi tarihle modern zamanlar arasında keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Troya Örenyeri ve Troya Müzesi'nde çekilen film, antik atmosferle modern sinema tekniklerini birleştiriyor. Homeros'u Hakan Kumuk, Vergilius'u Uğur Akgün ve Aeneas'ı Anıl Imaca'nın canlandırdığı yapım, karakterlerin tarihi figürlerle günümüz insanı arasındaki köprüyü absürd bir dille kurmasıyla öne çıkıyor. Yanı sıra filmde, Troya Örenyeri'ndeki tahta atın içinde Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Arkeolog Fecri Polat, mitolojinin arkeolojik izlerle buluştuğu ve ikonik Troya hayaline evrilen katmanları tartışarak tarihin farklı katmanlarını bir araya getiriyor.

Yönetmen ve Yapımcı Ülkü Sönmez, "HisTroy, benim için tarihin katı kurallarını sinemanın büyülü gerçekçiliğiyle eritme denemesiydi. Rıdvan'ın senaryosu, Troya'yı bir arkeoloji alanı olmaktan çıkarıp, içinde yaşayan bir karaktere dönüştürdü. Bu projede, Homeros'u kazı evinde laptop başında hayal etmek ya da Aeneas'ı bir minibüs yolcusu olarak çekmek, sadece absürd bir mizah değil, aynı zamanda tarihin ne kadar 'şimdi'de var olduğunu göstermek içindi. Rıdvan'ın hem Troya Müzesi Müdürü hem de senarist olarak bu projeye katkısı benzersizdi. Onun tarihi derinlikle kurduğu bağ, setteki her karede hissediliyordu. Örneğin, kazı başkanı ile arkeolojik buluntuları tartışan Homeros ya da Troya Örenyeri'nde Vergilis'u modern bir yazar gibi konumlandırmak. Bu hayaller, geçmişle bugün arasında sürekli bir diyalog kuruyor. Bu filmi çekerken en büyük ilhamım, Troya'nın topraklarının bize fısıldadıkları oldu. Orada hissettiğimiz ruh, senaryodaki absürdlüğü bile gerçekçi kıldı. Hakan Kumuk, Uğur Akgün ve Anıl Imaca gibi yetenekli oyuncularımız da bu dengeyi sağlamak için inanılmaz bir emek verdi. Mesela, Homeros'u canlandıran Hakan'ın, destan yazarken takındığı o 'şaşkın dahice' ifade, karakteri bir efsaneden çok sanki komşumuz olan bir yazara dönüştürdü. Milano'daki ödül, sadece bir jüri kararı değil; evrensel bir hikaye anlatma cesaretinin sonucu. İzleyicilerin gülümserken bile Troya'nın ruhunu hissettiğini bilmek, bu yolculuğu anlamlı kılıyor. HisTroy, bana göre, tarihin tozlu sayfalarını değil, insanlığın hiç bitmeyen masalını anlatıyor" dedi.

Senarist ve Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük ise, "'HisTroy', benim için yalnızca bir senaryo değil, Troya'nın binlerce yıldır sessizce akan zamanını bugünün diliyle konuşturma çabasıydı. Tarih, bizden çok uzakta duran sararmış sayfalar değil; hayal gücümüzle dokunduğumuzda absürd, komik bir şekilde yeniden hayat bulan bir gerçeklik. Bu filmde, Homeros'u kazı evinde not defteriyle, Aeneas'ı ise Roma'ya giden bir minibüste hayal ettim. Çünkü Troya'nın hikayesi, insanlığın kolektif hafızasında; onu anlatmanın yolu da kuralları esnetmekten, hatta kırmaktan geçiyor. Milano'da aldığımız bu ödül, yalnızca bir başarı değil, cesaretin ve özgünlüğün taçlandırılması. Jürinin bu 'çılgın' bakış açısını benimsemesi, sanatın sınırları olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Ülkü Sönmez'in vizyoner yönetmenliği, Hakan, Uğur ve Anıl'ın performansları olmasaydı, bu hikaye beyazperdede bu denli güçlü yankılanamazdı. Troya'nın topraklarında çektiğimiz her kare, bize antik kahramanların ruhunu hissettirdi. Bu proje, tarihe saygı duruşundan çok, onunla dans etmek üzerine kuruldu. İnanıyorum ki HisTroy, izleyenlere 'tarih' denen labirentte kaybolmanın ne kadar keyifli olabileceğini gösterecek" diye konuştu.

Her yıl Milano'da düzenlenen festival, sıra dışı anlatımları ve deneysel sinema örneklerini destekleyen bir platform olarak biliniyor. Film, Nisan ayında İtalya'da izleyiciyle buluşacak.