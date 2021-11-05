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'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi - Son Dakika

'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi

05.11.2021 18:49

'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2021' heyecanı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2021' heyecanı mobil kortej ile başladı.

'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi

Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2021' heyecanı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-7 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2021' heyecanı mobil kortej ile başladı. Nostaljik araçlar, motosikletler ve off-road araçlarından oluşan kortej, Antalya sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hobi meraklılarını bir araya getirdiği 'HobiFest 2021' etkinliği bu yıl 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde Antalyalılar ile buluşuyor. 70'e yakın hobi kulübünün katılacağı 'HobiFest 2021' öncesi gerçekleşen mobil kortej geçişi renkli görüntüler oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde, Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan korteje, klasik araçlar, motosiklet, off-road araçları, karavanlar ve hobi kulüpleri katıldı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı caddelerini dolaşan korteje vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. HobiFest 2021 korteji hafta sonu gerçekleşecek etkinlik öncesi Antalya sokaklarına renk kattı.

"HobiFest dolu dolu"

6 Kasım Cumartesi günü Cam Piramit alanında gerçekleştirilecek HobiFest 2021'e motosiklet kulüpleri, Akut Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma Timi, off-road doğa ve spor kulüpleri, bisiklet dernekleri, klasik otomobil kulüpleri, enduro motosiklet kulüpleri, drone kulüpleri, fotoğraf kulüpleri, kamp ve karavan kulüpleri, satranç kulüpleri, model iş makinaları topluluğu, zeka oyunları gibi çeşitli kulüp ve dernekler katılacak.

"Off-Road yarışları"

HobiFest 2021 etkinlikleri kapsamında Beach Park Off-Road Gösteri Alanında yapılacak off-road yarışları ve motosiklet gösterileri nefes kesecek. Motosiklet kulüplerinin gerçekleştireceği etkinliklerde ise çocuklar için ücretsiz ATV ve motosiklet sürüş eğitimleri olacak. Satranç turnuvası, izcilik etkinlikleri, drone yarışları, en yavaş motosiklet sürme yarışı, paramötör ve mikrolight gösterileri, mangala turnuvası, nostalji araç sergisi, motosiklet akrobasi gösterileri gibi birbirinden renkli gösteriler ile HobiFest 2021 de 7'den 70'e herkes heyecan dolu anlar yaşayacak.

"LÖSEV'e saç kazıtma desteği"

HobiFest 2021 de birçok etkinliğin yanı sıra Lösemili çocuklara destek vermek ve farkındalık oluşturmak için 'Sende Yoksa Bende de Yok' sloganı ile saç kazıtma etkinliği yapılacak. HobiFest 2021'e katılan kulüpler 7 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Cam Piramit Sahnesi'nde saçlarını kazıtarak, Lösemili çocuklara destek olacak.

'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi
'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi
'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi
'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Türkiye, Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'HobiFest 2021' korteji, Antalya sokaklarını renklendirdi - Son Dakika
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