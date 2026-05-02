Hoca Hasan Hamamı ilgi odağı oldu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın "Müzeler Şehri" projesi kapsamında hayata geçirilen Hoca Hasan Hamam Müzesi, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Harput Mahallesi girişinde yer alan ve görkemli kubbesi ile dikkat çeken Hoca Hasan Hamam Müzesi, tarihi dokusu ve etkileyici mimarisiyle hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor. Osmanlı dönemine ait yaklaşık 393 yıllık geçmişe sahip Hoca Hasan Hamamı, gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürülerek kentin kültür ve turizmine kazandırıldı. Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen yapı, özgün mimari özellikleri korunarak yeniden dizayn edildi.

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Harput'un girişinde yer alan müze, tarihi hamam kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Hoca Hasan Hamam Müzesi, Elazığ'ın kültürel zenginliklerini tanıtma noktasında önemli bir rol üstleniyor. - ELAZIĞ