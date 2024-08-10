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Hurda malzemeden kendisine benzer sanat eseri yaptı

İranlı heykel tıraşın hurda malzemeden yaptığı eserler dikkat çekiyor

VAN - Van'da yaşayan İran uyruklu metal heykel sanatçısı Ali Mutii, hurdalıklardan topladığı malzemelerle kendisine benzeyen 'çello çalan adam' isimli sanat eseri büyük beğeni aldı.

İran'dan 2007'de ayrılarak Irak'a yerleşen Mutii, 9 yıl Irak'ta kaldıktan sonra Türkiye'ye gelerek 7 yıldır Van'da yaşamaya başladı. Kentteki Marangozlar Sitesinde demir atölyesi dükkanı açan 3 çocuk babası Mutii, hurdacılardan topladığı malzemeleri ise birer sanat eserine dönüştürüyor. Yaptığı sanat eserleriyle sosyal içerikli mesajlar veren Mutii, bu kez kendisine benzer bir heykel yaptı. Kendisine aynadan bakarak yaptığı, 'çello çalan adam' heykeli büyük beğeni aldı.

"Çok zahmetli bir sanattı icra ediyorum"

İHA muhabirine konuşan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, yaklaşık 7 yıldır Van'da yaşadığını belirtti. Asıl mesleğinin heykeltıraş olduğunu ifade eden Mutii, "Hurdacıdan topladığım demir malzemesinden her türlü heykel yapıyorum. Genellikle Araba ve motosiklet malzemesi kullanıyorum. Şu ana kadar Van'da 5 sergi açtım. Çok zahmetli bir sanattı icra ediyorum. Ancak bana fazla zor gelmiyor. Çünkü ben severek bu işi yapıyorum" dedi.

"Kendime aynadan baktım"

Kendisine benzeyen heykeli yaklaşık bir ayda tamamladığını dile getiren Mutii, "Heykeli yapmaya başladığımda kendine benzer bir şey yap dediler. Bu yüzden kendime benzerini yaptım. Yaparken kendime aynadan baktım. İyi kötü bana da benzedi" diye konuştu.