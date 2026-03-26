Hüsamettin Koçan'ın 'Ben Bu' Sergisi Açıldı

26.03.2026 21:18
CerModern'de açılan sergi, sanatçının içsel diyalogunu ve kültürel katmanları keşfediyor.

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın "Ben Bu" sergisi sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de ziyarete açılan sergi, verdiği mesajların yanı sıra sanatçının kendi içinde açtığı bir tartışma alanına işaret ederek, izleyiciyi bir sanatçının içsel diyaloğuna tanıklık etmeye davet ediyor.

Şamanizm'den Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar farklı kültürel katmanlara temas eden eserlerde zaman ve teknik bir araya gelerek, geçmiş ile bugün arasında çok katmanlı bir dil kuruyor.

Dijital baskılar, kitsch öğeler ve düz kağıt yüzeyler Anadolu bozkırının renkleriyle yeniden yorumlanırken, heykellerde seramik ve metal "demon" ve "şahmaran" figürleri ile öne çıkıyor.

"İnsanlar yaşadığı mekanla anlam kazanırlar"

Serginin açılış resepsiyonunda konuşan Hüsamettin Koçan, sergisini CerModern'de açarken mekan ve hikaye arasında bir anlam aradığını belirterek, "İnsanlar yaşadığı mekanla anlam kazanırlar ya da mekan ona göre anlam kazanır." dedi.

Herkesin kendi hikayesine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Koçan, "Büyük insanlar, hayatlarından sonuç çıkaran insanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Koçan, "Buradaki sergide ben aslında inandığım, kendi hikayemle bağlantısı olan ilmekleri yan yana getirdim. Ben anlamayı çok önemsiyorum, yaratma süreci aynı zamanda anlama süreci. Onun için bu sergi bugüne kadar geldi." diye konuştu.

Sergi, 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
Baklan’da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu Baklan'da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
21:50
Ne yaptın sen Arda Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
21:39
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
21:34
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk
Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
20:51
Yerlikaya’nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
