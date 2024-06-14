Huzurevi sakinlerine çifte kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Huzurevi sakinlerine çifte kutlama

Edirne'de Huzurevi'nde kalan yaşlılar, Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla kurumun bahçesinde düzenlenen mangal organizasyonuyla unutulmadı. Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği tarafından organize edilen piknikte, huzurevi sakinleri eğlenceli bir gün geçirerek açık havada birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Dernek yöneticileri, yaşlılarla sohbet ederek hem Kurban Bayramı'nı hem de Babalar Günü'nü kutladı. Bu tür etkinliklerin yaşlıların daha güzel ve kaliteli bir vakit geçirmesi için anlamlı olduğunu belirten huzurevi müdürü, müzik eşliğinde yapılan etkinlikle yaşlıları mutlu etmek istediklerini ifade etti.

14.06.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huzurevi sakinlerine çifte kutlama

EDİRNE - Edirne'de Huzurevi'nde kalan yaşlılar unutulmadı. Kurban Bayramı ve Babalar Günü dolayısıyla kurumun bahçesinde mangal organizasyonu düzenlendi.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneğince organize edilen piknikte, huzurevi sakinleri hem eğlendi, hem de açık havada birlikte olmanın mutluluğunu yaşadı. Müzik eşliğinde gerçekleşen piknikte bazen duygu dolu bazen ise neşeli anlar yaşandı.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ersaçmış ve Dernek Üyeleri huzurevi sakinleri ile sohbet ederek hem Kurban Bayramı'nı hem de Babalar Günü'nü kutladı.

Hem Kurban Bayramı hem de Babalar Günü öncesi yaşlılarla bir yaz etkinliği yapmak istediklerini söyleyen Dernek Başkanı Pınar Ersaçmış, Babalar Günü'nün bayrama denk gelmesi sebebiyle çınarların ellerini öpmek istediklerini belirtti.

Yaşlıların daha güzel ve kaliteli bir vakit geçirmesi için bu tür etkinliklerin çok anlamlı olduğunu söyleyen Edirne Merkez Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak, Yaklaşan Babalar Günü ve Kurban Bayramı öncesi bahçede müzik eğlencesi yaparak onları mutlu etmek istediklerini belirtti.

Böyle bir ortamda bulunmaktan ve Babalar Günü'nün kutlanmasından çok mutlu olduklarını belirten huzurevi sakinlerinden Mustafa Kılıççı, müzik eşliğinde yemek yiyip, oyun oynayıp stres atacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Babalar Günü, Edirne, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Huzurevi sakinlerine çifte kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:14:55. #1.13#
SON DAKİKA: Huzurevi sakinlerine çifte kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement