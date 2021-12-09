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Hz. Mevlana 748. Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri - Son Dakika

Hz. Mevlana 748. Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri

09.12.2021 16:50
Hz. Mevlana 748. Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Erdem, Mevlana'nın, insanı "en üstün varlık" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Erdem, Mevlana'nın, insanı "en üstün varlık" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Konya'da önceki gün başlayan "Hz. Mevlana 748. Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla Karatay Belediyesi iş birliği ile KTO Karatay Üniversitesince düzenlenen "The Journey of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddin-i Rumi" Dijital Sanat Sergisi kapsamında, Kılıçarslan Meydanı'nda kurulan kıl çadırda, KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Erdem "Yunus Emre ve Mevlana Düşüncesinde İslam" konulu konferans verdi.

Erdem, gerek Yunus Emre'nin gerekse Mevlana'nın insana bakışının "Ehl-i Sünnet ve'l-cemaat" çerçevesinde olduğunu ifade ederek, Batı toplumlarının önde gelen felsefecilerinin ise insana bir hayvan olarak baktıklarını söyledi.

Prof. Dr. Erdem, şöyle devam etti:

"Batılı felsefecilerin, o kadar da insana şirin baktıklarını göremiyoruz. Bu onların felsefesinden kaynaklanıyor. Aristo mantığı insanı 'düşünen hayvan', 'sosyal hayvan' olarak tanımlıyor. Yine Sokrates de sevdiğimiz bir düşünür olmasına rağmen insanı 'sorgulayan bir hayvan' olarak görüyor. Yine Platon'da insan için 'toplumsal hayvandır' tanımını görüyoruz. İnsanı hayvan olarak gören toplam 22 filozof sayabiliriz, tamamı insana hayvan nazarıyla bakıyor."

"Mevlana ve Yunus Emre insana değer verir"

İslam dünyasında ise çok erken dönemlerde dikkatlerin insan üzerine döndüğünü, kelamcılar, filozoflar, mutasavvıfların konuyu geniş biçimde ele aldıklarını kaydeden Erdem, özellikle mutasavvıflar içinde Mevlana'nın insana bakışını ise şöyle açıkladı:

"Mevlana insanı, çok problemleri olmasına rağmen 'en üstün varlık' olarak değerlendiriyor. Bu konudaki görüşlerini Kur'an'dan ve hadislerden örnek alarak ortaya koymaya çalışıyor. Kur'an'ın Tin suresindeki 'Biz insanı en güzel biçimde yarattık' ayetine vurgu yapıyor. 'En güzel olan insan, şekil olan insan, şekli arştan da üstündür, düşünceye de sığmaz' biz bunu hakkı ile ifade edemeyiz diyor."

Hüsamettin Erdem, Yunus Emre'nin de diğer sufiler gibi ölüme, sevgiliye kavuşma olarak baktığını dile getirerek, "Yunus, insanın can ve akıldan meydana geldiğini, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Dünyada her şeyin izafi gelip geçici olduğunu ve insanın da bu ayetlerden biri olduğunu açıklamaya çalışıyor. İnsanın canı ve ruhunun özellikle yüceltilmesi noktasında öğütlerde bulunuyor. Her şeyin akıl ve gönül birliği ile sağlanabileceğini söylüyor. İnsanı, nihai hedefi olan insan-ı kamil olmaya yönelmeye çağırıyor." dedi.

Program, Erdem'in, katılımcıların sorularını cevaplaması ile sona erdi.

Hz. Mevlana 748. Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri

Karatay Üniversitesi, Yunus Emre, mevlana, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hz. Mevlana 748. Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri - Son Dakika


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