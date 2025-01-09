İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi Sakarya\'da

Kültür Sanat

Sakarya'da açılan "İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi", ziyaretçilere sinema tarihinde yolculuk imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde, Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı "Sevmek Zamanı" filmi gösterildi.

Gösterimden önce İmoga Koleksiyonu'ndan "Sevmek Zamanı" isimli İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi, sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Türk ve dünya sinemasından 40 filmin afişinin yer aldığı sergi, 2 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Film gösteriminin ardından filmde rol alan ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan ile Marmara Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mesut Bostan'ın katılımıyla "Metin Erksan Filmleri" söyleşisi gerçekleştirildi.

"Sanatçılar öldükten sonra eserleriyle yaşıyor"

Süleyman Saim Tekcan, AA muhabirine, İbrahim Enez'in Türk ve dünya sinemasının en önemli filmlerinin afişlerini çizdiğini, yakın arkadaşının başarılı çalışmalarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Sergiyi gezenlerin afişleri çok başarılı bulduğunu anlatan Tekcan, sergide kendisinin de oynadığı iki filmin afişinin yer aldığını kaydetti.

Tekcan, Enez'in vefatıyla büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Sanatçılar öldükten sonra eserleriyle yaşıyor. O da bu eserleriyle burada yaşayan bir sanatçı. Burada sergilenen 40 eser var ama yüzlerce afiş yapan bir sanatçı ve her afişi gerçekten sanat eseri. Bu afişleri bazı kişiler, özellikle yabancılar gördüklerinde hayranlıklarını gizleyemiyor, çok başarılı buluyor. Burada birçok sanatçının mükemmel dediği afiş serisi var." diye konuştu.