İbrahim Sadri, sevenleriyle buluştu

Televizyon sunucusu, şair ve tiyatro oyuncusu İbrahim Sadri, Manisa'nın Demirci ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Demirci Belediyesince Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ile Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Pof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören de katıldı.

Etkinlikte İbrahim Sadri, kendisinin yanı sıra ünlü şairlerden de şiirler seslendirdi.

İbrahim Sadri, bu yıl ocak ayında da ilçeye geldiğini hatırlatarak Demircililere misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür etti.

Programın sonunda Kaymakam Kaya, İbrahim Sadri'ye Demirci'de dokunan seccade hediye etti.