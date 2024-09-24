İddialı Komedi Filmi Hükümet Bey 20 Eylül\'de vizyona giriyor!

Kültür Sanat

Hükümet Bey, ilk olarak 6 Ekim 2023'te vizyona gireceğini duyurmuştu. Ancak aynı tarihte Ata Demirer'in büyük bütçeli komedi filmi Bursa Bülbülü de yeniden vizyona girince, Fatih Yıldırım vizyon tarihini değiştirmek zorunda kaldı. Yıldırım, bu durumun sinema sektöründe büyük bütçeli filmlerin küçük yapımları zor durumda bıraktığını ifade ederek, "Bu durum sinema emekçilerine zarar veriyor ve sektörde tekelleşmeye yol açıyor" dedi.

FİLMİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Hükümet Bey, bir yönetmenin hayalini kurduğu korku filmini çekmek için çıktığı eğlenceli bir serüveni konu alıyor. Yönetmen Mehmet, senaryosunu yazdığı Cin Başka Peri Başka adlı filmi çekmek için Urfa Halfeti'ye gider. Film çekimleri sırasında bölgenin ileri gelenlerinden olan ve üç eşi bulunan Hükümet Bey, filmdeki oyunculardan Fadile'ye platonik bir aşk beslemeye başlar. Hükümet Bey, Fadile'yi dördüncü eşi yapmayı planlarken, kendisini komik ve beklenmedik olayların içinde bulur.

Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin Keçeci, Cüneyt Özen, Tuğçe Kartal gibi başarılı isimler yer alıyor.

YAPIM EKİBİ

Yapım: Emircan Yapım

Yapımcı: Oktay Türkan

Yönetmen ve Senarist: Fatih Yıldırım

Görüntü Yönetmeni: Ferhat Özyurt

Hükümet Bey, renkli karakterleri ve mizahi yapısıyla 20 Eylül'de sinema salonlarında olacak.