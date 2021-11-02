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İDOB, kasım ayında Süreyya Operasında 5 konser verecek - Son Dakika

İDOB, kasım ayında Süreyya Operasında 5 konser verecek

02.11.2021 17:18
İDOB, kasım ayında Süreyya Operasında 5 konser verecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) konserleri, kasım ayı boyunca Kadıköy Süreyya Opera Sahnesinde İstanbullularla buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) konserleri, kasım ayı boyunca Kadıköy Süreyya Opera Sahnesinde İstanbullularla buluşacak.

"Alman Romantikleri" konserinde, 18. yüzyıl sonları 19. yüzyıl başlarında Almanca konuşulan ülkelerde hakim olan romantik akım döneminin bestecileri Franz Schubert, Robert Schumann ve Johannes Brahms'ın eserleri seslendirilecek.

Elif Tuğba Tekışık, Önay Günay ve Özgecan Gençer'in solist, Murat Kodallı'nın ise piyanist olarak sahneye çıkacağı konser bu akşam gerçekleştirilecek.

"Fransız İzlenimcileri" konserinin programında ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan izlenimcilik akımının müzik alanındaki temsilcilerinden besteciler Gabriel Faure, Maurice Ravel ve Claude Debussy'nin eserleri yer alacak.

3 Kasım'daki konserde solistler Nazlı Deniz Süren, Kevork Tavityan ve Otilia İpek, piyanist Aydın Karlıbel eşliğinde sahnede olacak.

Rahmaninov ve Tchaikovsky'nin eserleri seslendirilecek

"Rus Romantikleri" konserinde Romantik dönemde, Rus edebiyatından etkilenen besteciler; Sergey Rahmaninov, Nikolay Rimski-Korsakov, Modest Mussorgsky ve Ilyich Tchaikovsky'nin eserleri seslendirilecek.

Solistler Evren Ekşi, Esra Abacıoğlu Akcan, Suat Arıkan ve Kenan Dağaşan'a piyanist Olena Şenol'un eşlik edeceği konser 16 Kasım akşamı müzikseverlerle buluşacak.

"Geç Romantikler" konser programında 19. yüzyılın ortalarından başlayıp 20. yüzyıla ve modernizme uzanan dönemdeki geç romantizm akımı bestecileri Hugo Wolf, Gustav Mahler ve Richard Strauss'un eserleri yer alacak.

Konser 17 Kasım'da solistler Gülbin Günay, Caner Akgün, Perihan Artan ile piyanist Fügen Yiğitgil'i sahnede ağırlayacak.

"Çağdaş Türk Bestecileri" programında ise besteciler Murat Cem Orhan, Mesruh Savaş, Aydın Karlıbel, Turgay Erdener, Serdar Yalçın, İlteriş Sun ve Cahit Şaher'in eserleri yer alacak.

Ayın son konserinde 18 Kasım akşamı solistler Esra Abacıoğlu Akcan, Utku Bayburt, Bülent Külekçi, Serkan Bodur, Hande Ürben, Zafer Erdaş ve Berk Dalkılıç, piyanist Aslıhan Korkmaz eşliğinde sahneye çıkacak.

İstanbul, Konser, Opera, Kasım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İDOB, kasım ayında Süreyya Operasında 5 konser verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İDOB, kasım ayında Süreyya Operasında 5 konser verecek - Son Dakika
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