İDOB\'un II. Mehmet Operası, AKM\'de Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür Sanat

30 Kasım ve 21- 25 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB), geçtiğimiz sezon prömiyerini yaptığı II. Mehmet Operası, 28- 30 Kasım ve 21- 25 Aralık tarihlerinde AKM'de sanatseverler ile buluşuyor. Eser, romantik dönem opera literatürünün en önemli bestecilerinden biri olan Gioachino Rossini ve librettist Cesare della Valle tarafından kaleme alınan, Türklerle ilgili en önemli operalardan biri.

İki perdelik operanın rejisi genç ve yetenekli ünlü İtalyan rejisör Renato Bonajuto'ya ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını ise Zdravko Lazarov yönetiyor. Eserin dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımı Gizem Betil, ışık tasarımı Ahmet Defne'ye ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu Paolo Villa yönetiyor. Eserdeki koreografi ise Nil Berkan İmzalı.

Eserde; 'II.Mehmet' rolünde Burak Bilgili, Doğukan Özkan, 'Anna' rolünde Dilruba Bilgi, Gülbin Günay, 'Calbo' rolünde Esen Demirci, Asude Karayavuz, 'Paolo Erisso' rolünde Mert Süngü, Ufuk Toker, 'Condulmier' rolünde Berk Dalkılıç, Yoel Keşap, 'Selim' rolünde Hazal Ata, Anıl Önder dönüşümlü olarak sahnede olacak.

ESERİN KONUSU

Arka planında Venedik'in yer aldığı aşk hikayesinde, iki düşman arasındaki kahramanca çatışma öyküsü, imkansız bir aşkın dramına dönüşmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı olan ve İstanbul'un fatihi olan Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hakimiyetindeki Eğriboz adasının kuşatması (1470) sırasında aşık olduğu Anna'nın hikayesini konu alır. Gerçek kimliğini bilmeden Fatih Sultan Mehmet'e aşık olan Venedikli Anna, babasına ve ülkesine olan sadakati ile Türk Sultanı Mehmet'e olan aşkı arasında bir seçim yapmak zorundadır.