Iğdır'da "Nardugan Bayramı" törenle kutlandı.

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesince, halk arasında Çille Gecesi, Şeb-i Yelda ve Nardugan Bayramı olarak farklı isimlerle adlandırılan kutlama programı düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKAZDER Iğdır Şubesi adına programda konuşan Zehra Arat, şunları söyledi:

"Ortak kültürlerimizden biri olan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan, aydınlığın karanlığa galip geldiği, bolluk ve bereketin saçıldığı bu en uzun gecede bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu kültürü yaşatıp, gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz."

Programla ilgili bilgilendirme sunumlarının yapılıp şiir ve manilerin okunduğu gecede, dans gösterileri ve üzerlik yakma ritüeli gerçekleştirildi.

Program sonunda yöresel enstrümanlar eşliğinde Anadolu ve Azerbaycan halk müzikleri seslendirildi.