 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Iğdır'da Nardugan Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da Nardugan Bayramı Törenle Kutlandı

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesi tarafından düzenlenen Nardugan Bayramı kutlama programı, Iğdır Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşmalar, dans gösterileri ve yöresel müzikler yer aldı.

Iğdır\'da Nardugan Bayramı Törenle Kutlandı
22.12.2023 - 22:17,  Güncelleme: 22:19
Abone Ol

Iğdır'da "Nardugan Bayramı" törenle kutlandı.

Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER) Iğdır Şubesince, halk arasında Çille Gecesi, Şeb-i Yelda ve Nardugan Bayramı olarak farklı isimlerle adlandırılan kutlama programı düzenlendi.

Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKAZDER Iğdır Şubesi adına programda konuşan Zehra Arat, şunları söyledi:

"Ortak kültürlerimizden biri olan, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan, aydınlığın karanlığa galip geldiği, bolluk ve bereketin saçıldığı bu en uzun gecede bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu kültürü yaşatıp, gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz."

Programla ilgili bilgilendirme sunumlarının yapılıp şiir ve manilerin okunduğu gecede, dans gösterileri ve üzerlik yakma ritüeli gerçekleştirildi.

Program sonunda yöresel enstrümanlar eşliğinde Anadolu ve Azerbaycan halk müzikleri seslendirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Iğdır Valiliği, Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Iğdır'da Nardugan Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika


22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 22:37:49. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Nardugan Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement