Iğdır'ın 23 Pirinç Pilavı Yeniden Hayat Buldu

01.06.2026 11:13
Gönüllü kadınlar, Iğdır'daki 23 farklı pirinç pilavını geçmişten günümüze aktardı ve sergiledi.

Türkiye'nin doğu sınırında farklı kültürlerin buluşma noktası olan Iğdır'da, geçmişten günümüze uzanan 23 farklı pirinç pilavı, gönüllü kadınların yürüttüğü araştırmayla yeniden hazırlandı.

Ermenistan, Nahçıvan ve İran'a komşu olan Iğdır, kültürel çeşitliliğini mutfağına da yansıtıyor.

Kentte yapılan araştırmada, kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir kısmı unutulmaya yüz tutan 23 farklı pirinç pilavının geçmişten bugüne kadar yaşatıldığı ortaya konuldu.

Kaybolan yöresel lezzetleri kayıt altına almayı amaçlayan 8 gönüllü kadın, kent merkezi ve köylerde yaptıkları saha çalışmalarıyla yaşlıların hafızasında kalan tarifleri derledi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan pilavlar, Alikamerli Mahallesi'ndeki kayısı bahçesinde sergilendi.

Araştırmada Iğdır mutfağında safranlı, sütlü, yeşil mercimekli, döşeme, kazmaklı, lepeli, kayısı ve hurmalı, erişteli, patatesli, sarı köklü, maşlı, kükülü, evelikli, kavurmalı, etli, nohutlu, müsemme, domatesli, üzgözlü, işkembeli, kişmişli, şivitli ve zibilli pilav çeşitlerinin yer aldığı belirlendi.

Çalışma kapsamında hazırlanan görsel ve yazılı materyallerin, ilerleyen dönemde Iğdır mutfağı ve kültürü üzerine yapılacak araştırmalarda kullanılarak gastronomi mirası olarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Amaç 23 çeşit pirinç pilavını Türkiye ve dünyaya tanıtmak

Gönüllü kadınlardan Nurcan Tuna, AA muhabirine, Iğdır'da yemeğin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını, gelenek ve kültürü de temsil ettiğini söyledi.

Temennilerinin bu kültürleri kuşaktan kuşağa aktarmak olduğunu belirten Tuna, "23 çeşit pirinç pilavını Türkiye ve dünyaya tanıtmak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Pirinç pilavı bakımından Iğdır, Türkiye'nin en zengin mutfağına sahiptir." dedi.

Kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş tarifleri de kent merkezi, köyler ve civarda yaptıkları araştırmayla gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Tuna, şöyle devam etti:

"Amacımız bu zenginliği tüm insanlara duyurmaktır. Çoğu pilavı unutmuştuk, araştırmalarımızla, saha çalışmalarımızla ninelerimizden, büyüklerimizden bunları tekrar öğrendik ve tekrar can verdik. İnşallah kültürümüze, Iğdır'ımıza katkımız olmuştur. Eminim ki Iğdır hafızasında bu yaptığımız çalışma yer alacaktır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

