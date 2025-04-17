İHA'ya İş Dünyası'ndan Plaket

İş dünyasına desteklerinden dolayı İHA'ya plaket
ANKARA - Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen İş Dünyası Başarı Ödülleri'nde iş dünyasına desteklerinden dolayı İhlas Haber Ajansı'na plaket takdim edildi.
ATO Meclis Salonu'nda İş Dünyası'nın Başarı Ödülleri ismiyle birçok iş insanına ödül verildi. Ödüllerinden ardından iş dünyasına desteklerinden ötürü İHA Ankara Bölge Müdürü Beyazıt Cebeci'ye plaket verildi. Plaketi İhlas Haber Ajansı adına İHA Muhabiri Fazlı Çolak aldı.
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