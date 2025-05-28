İHA, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' Ödülünü Aldı

İHA'ya 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü

ANKARA - İhlas Haber Ajansı (İHA), bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Başkentte Değer Ödülleri" töreninde 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü.

Medya Ankara tarafından düzenlenen törenle "Başkentte Değer Ödülleri" sahiplerini buldu. Tören kapsamında İHA Ankara Bölge Müdürlüğü'ne 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülü verildi. Ödülü ise İHA Muhabiri Fazlı Çolak aldı. Ödül törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, milletvekilleri, birçok siyasi isim, sosyal medya fenomenleri ve yerel basından katılım sağladı.