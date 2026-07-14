15 Temmuz fotoğraf sergisi Gaziosmanpaşa\'da açılıyor

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi 10'uncu yılına girerken İHA ekibinin objektiflerine yansıyan tarihi fotoğraflardan oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" fotoğraf sergisi yarın Gaziosmanpaşa'da açılacak. Açılış öncesi konuşan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Allah bir daha yaşatmasın. İnsanlar, yürekleriyle bu milletin geleceği için sokağa çıktı. Bu millet demokrasisine dokunulduğunda kahraman çıkarmak konusunda bir an durup düşünmüyor. Millete cesaret veren kareleri Gaziosmanpaşa'da sergilediği için İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ediyoruz. İHA hem o gün duyurulması hem bugün hatırlanması ve unutulmaması noktasında büyük bir iş yapmış oldu" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken Türkiye'nin dört bir yanında birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede hain girişimi ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya aktaran İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) objektiflerine yansıyan tarihi fotoğraflardan oluşan "Oradaydık, Unutmadık, Unutturmadık" isimli fotoğraf sergisinin açılacağı noktalardan biri de Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi olacak. İHA yöneticileri ve ilçe protokolünün katılımıyla yarın açılacak olan sergide o gece Boğaziçi Köprüsünden, Atatürk Havalimanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar bütün sıcak noktalardaki gelişmeleri tüm yönleriyle yansıtan İHA'nın tüm dünyaya servis ettiği fotoğraf kareleri yer aldı. 15 Temmuz gecesinde yaşananların görsel hafızası niteliğindeki sergide, Türkiye'nin birçok noktasında kimi zaman ateş altında görevlerini yerine getiren ekiplerin, Türk milletinin birçok noktadaki direnişini ve girişime dur dediklerini anların kareleri hikayeleriyle bulunuyor. Öte yandan İHA, girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyururken Boğaz Köprüsü'nde askerlerin teslim olma görüntülerini ise hafızalara kazınmıştı.

"Yürekleriyle bu milletin geleceği için sokağa çıktılar"

'O gece bir seyahatten dönmüştüm, neredeyse uyumak üzereyken arkadaşlarımızdan haber geldi' diyerek sözlerine başlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Köprüde bir tatbikat olduğu, köprünün kapandığıyla ilgili, bunun bir darbe girişimi olduğunu öğrendik. O dönem AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanıydım, il başkanlığımızın askerler tarafından kuşatıldığını öğrenmiştik. Önce Gaziosmanpaşa Meydan'a buradan da yürüyerek Sütlüce'ye geçmiştik. Cumhurbaşkanımızın havaalanına geleceği haberi gelince havaalanına giden ekipte olduk. Gerçekten zor bir geceydi, Allah bir daha yaşatmasın. İnsanlar kendi geleceğini, hayatını düşünmeden sokağa çıkmışlardı. Cesaretleri, yürekleriyle çocukları, bu milletin geleceği için sokağa çıktılar. 'Ben ne olurum' kaygısı yaşamadan bu millet, memleket, devlet ne olur kaygısı yaşadılar. Bu millet iradesine, demokrasisine dokunulduğunda gerçekten içerisinden kahraman çıkarmak konusunda kaygı yaşamıyor, bir an durup düşünmüyor. O akşam nice kahramanlar, gaziler, şehitler oldu. Beni en çok etkileyen gençlerin o geceki tavrı" dedi.

"Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi geceler yaşatmasın"

Sözlerini sürdüren Karadeniz, "Gazetecilik çok zor bir meslek, o gece de görev yapan arkadaşlarımız belki de hayatları boyunca iş hayatlarındaki en zor gecelerinden bir tanesine şahit oldular. Girişim, dünya ajanslarında devam ediyor zannedilirken İhlas Haber Ajansı'nın fotoğrafıyla darbenin durdurulduğu, askerlerin teslim olduğunu görmüş oldu. Aliya İzzetbegoviç'in çok güzel bir ifadesi var; 'Unutulan soykırım tekrar edilir' diye, bu da aynı şey. Yeni nesle sürekli bunu anlatarak böyle bir girişimin, tavrın her zaman karşısında olacak bir nesil yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Sergi açılışını yarın yapacağız ama bugün de insanlarımız burayı görebiliyorlar, 1 hafta buradayız. Allah bu millete bir daha 15 Temmuz gibi geceler yaşatmasın, yaşatmaya kalkan olursa da bu milletin 10 yıl önce verdiği cevabı bugün de aynı şekilde vermeye hazır olduğunu bildirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Millete cesaret veren kareleri Gaziosmanpaşa'da sergilediği için İHA'ya teşekkür ediyoruz"

Unutamadığı görüntüler hakkında konuşan Karadeniz, "Askerlerin artık vazgeçip teslim olduğu kareler, tankın önüne yatan beyefendi, tankın üzerine çıkıp askeri incitmeden o tankın içerisinden çıkartıp 'Sen de evladımızsın' diyen o vatandaşın videosu, bunlar hafızamızdan silinmeyen kareler. Millete cesaret veren kareleri Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin Kültür Merkezi'nde sergilediği için İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ediyoruz. İhlas Haber Ajansı hem o gün bu işin duyurulması hem bugün hatırlanması ve unutulmaması noktasında büyük bir iş yapmış oldu. Muhabirinden, genel merkezindeki yöneticilere kadar herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL