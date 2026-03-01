İKÇÜ Film Festivali 20-25 Nisan'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İKÇÜ Film Festivali 20-25 Nisan'da

01.03.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, film festivaliyle sinemaseverleri buluşturacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) ikinci kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 20-25 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sinemayı geniş kitlelerle buluşturmayı ve nitelikli film üretimini teşvik etmeyi amaçlayan festival, sanatı toplumla buluşturma vizyonu doğrultusunda kentin farklı noktalarında düzenlenecek gösterim ve etkinliklerle seyirci karşısına çıkacak.

Festivalde kısa film, belgesel ve öğrenci filmi ile animasyon, yapay zeka filmi kategorilerinde yarışma düzenlenecek. Seçkiye giren yapımlar İzmir'de belirlenen salonlarda izlenime sunulacak.

Gösterimlerin yanı sıra söyleşiler, yönetmen buluşmaları ve özel oturumlar ile sinema alanında üretim yapan isimler ve izleyiciler arasında etkileşim zemini oluşturulacak.

Festival için başvuruların başladığı, 10 Mart'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Film Festivali, Katip Çelebi, Kültür Sanat, Festival, Etkinlik, Sinema, Kültür, İzmir, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İKÇÜ Film Festivali 20-25 Nisan'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
15:03
Trump mesaj mı verdi Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
14:51
Neden sığınakta değildi Hamaney’in son kararı hayatına mal oldu
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
14:44
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor
14:38
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar
14:09
İran, ABD’yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 15:59:35. #7.11#
SON DAKİKA: İKÇÜ Film Festivali 20-25 Nisan'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.