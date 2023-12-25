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İki İlkokul Arasında Kültürel Ürünler Değişimi Projesi - Son Dakika
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İki İlkokul Arasında Kültürel Ürünler Değişimi Projesi

Amasya'daki Abdurrahman Kamil İlkokulu ile Ardahan'ın İnönü İlkokulu arasında hayata geçirilen 'Kültürel Ürünler Değişimi Projesi' kapsamında iki kentteki öğrenciler birbirlerine memleketlerinin yöresel ürünlerini gönderdi.

İki İlkokul Arasında Kültürel Ürünler Değişimi Projesi
25.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 15:02
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Amasya'daki Abdurrahman Kamil İlkokulu ile Ardahan'ın İnönü İlkokulu arasında hayata geçirilen "Kültürel Ürünler Değişimi Projesi" kapsamında iki kentteki öğrenciler birbirlerine memleketlerinin yöresel ürünlerini gönderdi.

İki kentteki okul arasında, yerli ürünlerin yaygınlaşması ve tanıtılması amacıyla "Kültürel Ürünler Değişimi Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda iki şehirde yaşayan öğrenciler, birbirlerine memleketlerinin yöresel ürünlerini gönderdi.

Okullara ulaşan paketler, eş zamanlı açılıp öğrencilere tanıtıldı.

İnönü İlkokulu Müdürü Çetin Karakaya, AA muhabirine, yerli ürünleri çocuklarla geniş kitlelere yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Bu anlamda Amasya'daki Abdurrahman Kamil İlkokulu ile proje yaptıklarını anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Ülkemizde her yıl aralık ayı içinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında farklı bir etkinlik yapmak istedik. Yaptığımız proje ile şimdiye kadar bölgemizde üretimi yapılan ürünleri, tanıtım ve tüketim amacıyla ülkemizin başka bölgelerine göndermek istedik. İyi oldu, çok olumlu tepkiler aldık. Bu fikir bizde görevli Sakine Demirci ile Amasya'dan Nuray Yılmaz öğretmenlere ait. Biz de bilinmeyen onlarca ürün tanıtıldı, Amasya'daki ürünler de bize tanıtıldı. Ürünlerimiz eş zamanlı açıldı ve tanıtıldı."

Karakaya, projeye destek sunan velilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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