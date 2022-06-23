İlmek ilmek işlediği tabloları ressamlara taş çıkartıyor

SİVAS Sivaslı halı dokuma ustası Mehmet Yüceyurt, ilmek ilmek dokuduğu halıların üzerine insan portresi işleyerek yurt dışına satıyor.

Sivas'ta halı dokuma ustası Mehmet Yüceyurt, çocuk yaşta merak saldığı mesleğini geliştirerek ününü yurt dışına taşıdı. Küçük yaşta annesi ve ablalarına bakarak deneme yanılma yöntemiyle halı dokumayı öğrenen ve bu yaşına kadar profesyonel bir eğitim almayan Yüceyurt, şimdilerde yaptığı portre halıları yurt dışına dahi satıyor. Çeşitli ülkelerden müşterilerinden gelen fotoğraflarını büyük özenle halılara işleyerek adeta sanat eserine dönüştürüyor.

Yüceyurt, dokumada kullandığı iplikleri bitkisel boyalarla renklendiriyor. İlkbaharda dağlardan topladığı bitkileri Sonbaharda kaynatarak elde ettiği boyaları kullanıyor. Boyanan ipler dokuma tezgahında işlenerek portreye dönüşüyor.

Minyatür halılarla başladı

Yüceyurt, çocuk yaşta öğrendiği dokumacılığı zamanla geliştirdiğini belirterek, "Anneannem, annem ve ablalarım her sene kış aylarında 2 tane halı dokurdu, bunlar normal taban halılarıydı. Ben onları izleyerek merak saldım. Ben küçük küçük halılar yapardım ve küçük çözgüler çözerdim. O şekilde küçük minyatür halılar yaparak başladım. Kendimi geliştirdim. Farklı farklı şeyler yaptım ve portreye merak sardım. Halı da portre nasıl olur diye düşündüm. İlk başlarda çok güzel olmadı, devam ettikçe güzelleşti. İplerimi kendim bitkisel boyalar ile boyuyorum. İlkbaharda çıkıyorum, bitkiler topluyorum, o bitkileri sonbahar geldiğinde kaynatıyorum, renklerini alıyorum. Ardından ipleri boyuyorum. En son da dokumaya geçiyorum" dedi.

Yüz binlerce ilmek atılıyor

Yüceyurt, dokuduğu halılara talebin yoğun olduğunu söyleyerek, "Genelde yurt dışından sipariş alıyorum. Bir halının tamamlanması yaklaşık 2 ay sürüyor. Bir halıda yüzbinlerce ilmek bulunuyor. 10 cm'de 31 düğüm giriyor. Dikeyine de 31 sıra giriyor. Bu da yüz binlerce düğüm demektir. Bir portre halıyı yaklaşık 600 Euro'ya dokuyorum. Yaklaşık 10 bin lira yapıyor. Pahalı gibi görülse de maliyeti ve bir halının 2 ayda tamamlandığı hesaplanırsa asgari ücrete bile denk gelmiyor. Benim iplerim el eğirmesi ve bitkisel boyalı, ben bugün internetten araştırdığım zaman makine eğirmesi iplerin kilosu 250 liradan satılıyor. Talepler çok güzel ama biraz pahalı buluyorlar. İnsan paraya çok fazla ihtiyaç duyduğu için fazla yaptırma ihtiyacı duymuyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 3 kişiler

Yüceyurt, portre çalışmanın farklı bir tekniği olduğunu vurgulayarak, "Ürünlerim genelde yurt dışına gidiyor. Almanya, İsviçre, Hollanda gibi farklı yerler gidiyorlar. Ressam bir resmi fırçalar ile çiziyor ben ise iplerle yapıyorum. Portre çalışmak farklı bir tekniktir. Herkes halı dokuyabilir ancak herkes portre çalışamaz. Kültür bakanlığından bana da dendiği gibi benim gibi portre dokuyan Türkiye çapında 3 kişi varmış." şeklinde konuştu.