İmam Birgivi Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "İmam Birgivi'nin Günümüz Gençliğine Mesajı" konulu liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Vali İsmail Ustaoğlu tarafından ödüllendirildi.

Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'in önemli değerlerinden İmam Birgivi'nin ilim, ahlak ve dürüstlük anlayışını genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler; okul yöneticileri, danışman öğretmenleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal eşliğinde Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ustaoğlu, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, İmam Birgivi'nin düşüncelerini günümüz şartlarıyla yorumlayan öğrencileri tebrik etti. Vali İsmail Ustaoğlu, bu tür çalışmaların gençlerin hem akademik hem de karakter gelişimlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Ödül takdiminin ardından öğrenciler başarılarından dolayı bir kez daha tebrik edilirken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere teşekkür edildi. - BALIKESİR