İmam Hatip 25 Yıldır Camilerde Sanat İcra Ediyor - Son Dakika
İmam Hatip 25 Yıldır Camilerde Sanat İcra Ediyor

İmam Hatip 25 Yıldır Camilerde Sanat İcra Ediyor
Osman Arslan, Kütahya'da camilerde hat ve süsleme sanatını 25 yıldır ücretsiz yapıyor.

Kütahya'da görev yapan imam hatip Osman Arslan, 25 yıldır görev yaptığı tüm camilerde hat ve süsleme sanatını ücretsiz olarak icra ettiğini söyledi. Arslan, sanat yolculuğunun imam hatip yıllarında aldığı eğitimle başladığını belirtti.

İmam hatip eğitimi sırasında seçmeli olarak karşılaştığı derslerin kendisinde iz bıraktığını ifade eden Osman Arslan, o dönem bu eğitimin önemini tam kavrayamadığını ancak zamanla bu bilginin sahada karşılık bulduğunu söyledi. Göreve başladıktan sonra camilerde gördüğü eksikliklerin kendisini harekete geçirdiğini dile getiren Arslan, "Camilerde ihtiyaç duyulan süsleme ve hat yazılarını, öğrendiğimiz tekniklerle yapmaya başladık" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır görev yaptığı camilerde nakkaş sanatını icra ettiğini belirten Arslan, bu çalışmaları bugüne kadar hiçbir ücret almadan gerçekleştirdiğini vurguladı. Arslan, ilk çalışmalarını Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde yeni yapılan bir camide gerçekleştirdiğini ifade ederek, "İçi boş olan camiye hat yazıları ve süslemeler yaptık. Daha sonra farklı köy ve mahalle camilerinde mihrap, yazı ve süsleme çalışmalarımız oldu" diye konuştu.

Sarıot, Turgutlar, Mescidi-i Aksa ve son olarak da Terziler Camii'nde de önemli çalışmalar yaptığını aktaran Arslan, bazı camilerde çapı 2 metreye ulaşan büyük hat yazılarına imza attığını söyledi.

Cami içlerinin genellikle boya ve badana sonrası sade bırakıldığını ifade eden Arslan, hat ve nakkaş sanatının mekana farklı bir ruh kattığını belirterek şunları söyledi:

"Bu süslemeleri yaptığımızda caminin içi daha ferah bir ortama kavuşuyor. Cemaatimizin huzur içinde ibadet etmesine vesile olduğunu düşünüyorum."

Arslan, bugüne kadar görev yaptığı tüm camilerde bu sanatı yaşatmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İmam Hatip 25 Yıldır Camilerde Sanat İcra Ediyor - Son Dakika

