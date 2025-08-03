İmam Şahin'den Taş Fırın ile Dayanışma - Son Dakika
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Kültür Sanat

İmam Şahin'den Taş Fırın ile Dayanışma

03.08.2025 11:49
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Kadirli'de imam Veli Şahin, köylüler için evinde taş fırın yaptırarak ekmek pişiriyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde imam hatip Veli Şahin, markete uzak olan vatandaşlar için evinin avlusuna yaptırdığı taş fırında ekmek, keşkek, kömbe ve börek pişiriyor.

İstanbul'dan 2 yıl önce İlbistanlı Köyü Camisi'ne atanan 50 yaşındaki Şahin, ilçe merkezindeki marketlere uzak kalan vatandaşların ekmek bulmakta zorlandığını fark etti.

Şahin, hem ekmek ihtiyacını giderme hem de bölgenin coğrafi yapısı dolayısıyla evleri birbirinden uzak olan köy sakinlerini bir araya getirme amacıyla evinin avlusuna taş fırın yaptırdı.

Belli günlerde buluşmalar düzenleyen Şahin, fırında pişirdiği ekmek, keşkek, kömbe ve börekleri vatandaşlara ikram ediyor.

İhtiyacı olanlar için taze ekmek bulunduran imam, fırında yemek pişirmek isteyenlere yardımcı oluyor.

"Vatandaşlara da pişirmesini öğrettim"

İmam hatip Veli Şahin, AA muhabirine, köy halkının cana yakın olduğunu söyledi.

Taş fırının vatandaşları mutlu ettiğini dile getiren Şahin, "Köyün dağınık ve evlerin birbirine çok uzak olmasından dolayı insanların bir araya gelemediğini gördüm. Ben de bizim Amasya yöremize ait taş fırın yaptım. Burada pişirdiğim ekmek ve lezzetlerden ikramlarda bulundum. Daha sonra vatandaşlara da pişirmesini öğrettim." dedi.

Şahin, buluşmalarla dayanışma kültürüne katkı sunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Köy, şehre uzak olduğu için ekmek almak zor oluyor. Fırında pişirdiğim ekmekleri vatandaşlara götürdüm, hoşlarına gitti. Daha sonra burada imece usulü ekmek yapmaya başladılar, birliktelik oluştu. Normalde evlerinin uzak olması nedeniyle bir araya gelmeleri mümkün değil ama fırın sayesinde vesile oldum. Burada imece usulüyle kaynaşıyor, birbirlerine maddi ve manevi destek oluyorlar."

Vatandaşların istediği zaman fırını kullanabildiğini belirten Şahin, "Vatandaşlar telefonla arayıp 'Hocam bugün misafirimiz gelecek fırını yak da pide, lahmacun yapalım' diyorlar. Onları kırmıyor, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hatice Korkmaz da imam Veli Şahin sayesinde imece usulüyle ekmek pişirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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