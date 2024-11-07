İnci Demirkol Hayatını Kaybetti

Kültür Sanat

Dün gece saatlerinde vefat eden Ankara Film Festivali Başkanı, yapımcı ve Ankara Büyülü Fener Sinemaları işletmecisi İnci Demirkol, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir tedavi altında olduğu öğrenilen Demirkol'un vefat haberi, Ankara Büyülü Fener Sinemaları ile Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan eşi İrfan Demirkol tarafından duyuruldu.

İnci Demirkol için yarın saat 13.00'te Büyülü Fener Kızılay Sinemasında tören düzenlenecek. Demirkol'un cenazesi, tören sonrası Kocatepe Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Bugün başlayacak 35. Ankara Film Festivali ise İnci Demirkol'un vasiyeti doğrultusunda açılışını yapacak.

Mansur Yavaş'tan paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İnci Demirkol'un vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yavaş, "Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

İnci Demirkol'un vefatı dolayısıyla Ankara Kent Konseyi de başsağlığı mesajı yayınladı.

Konseyin mesajında, şunlar kaydedildi:

"Ankara kültür ve sanat hayatının önemli isimlerinden, Büyülü Fener Sinemaları'nın işletmecisi ve Ankara Film Festivali Başkanı İnci Demirkol'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eşi İrfan Demirkol ile birlikte, sinemaya olan derin sevgileri ve adanmışlıklarıyla Ankara'nın kültürel zenginliğine büyük katkı sağladılar. İnci Demirkol'un anısı, sinemaya olan sevgisi ve mirasıyla hep hatırlanacak. Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."