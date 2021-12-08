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İnegöl'de 77 yaşındaki usta eskiyen ve yırtılan ayakkabıları tamir ediyor - Son Dakika

İnegöl'de 77 yaşındaki usta eskiyen ve yırtılan ayakkabıları tamir ediyor

08.12.2021 14:32
İnegöl'de 77 yaşındaki usta eskiyen ve yırtılan ayakkabıları tamir ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım asırdır ayakkabı tamirciliği yapan Saffet Önlü (77), eskiyen ve yırtılan ayakkabıları yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yarım asırdır ayakkabı tamirciliği yapan Saffet Önlü (77), eskiyen ve yırtılan ayakkabıları yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

İlçede 5 metrekarelik dükkanında çalışan Önlü, 1971'de başladığı mesleğini sürdürüyor.

Saffet Önlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan aldığı ayakkabı dikiş makinesi ile mesleğe başladığını söyledi.

Ayakkabı tamirinin işçiliğine göre zaman aldığını belirten Önlü, şöyle konuştu:

"Ayakkabı tamiri 5 dakikada da olur, 1 saatte de olur. Ayakkabısına göre değişiyor. Fazla işçilik varsa uzun sürer, mecbur bekleyeceksin. Şimdi insanlar çok basit zannediyorlar. Ayakkabı getirip 'Şunu yapıver' diyor. İlaç süreceğiz, yapıştıracağız, az ileri gidince açacak. Aslında yapılan ayakkabının 24 saat sonra giyilmesi lazım. Ama şimdi öyle değil ki. Ben mesela pençe yapıyorum. Bırakacaksın bende bir gece kalacak, yapışacak. Donması lazım. İnsanlar hemen anında istiyor."

Önlü, sabahın erken saatlerinde işe başladığını dile getirdi.

Hafta sonları işlerinin yoğun olduğunu, genellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların ayakkabı tamiri için geldiğini bildiren Önlü, "İnegöl'ün 100'e yakın köyü var. Çoğunlukla köylüler geliyor buraya. Allah bereket versin geçinip gidiyoruz." dedi.

İnegöl'de 77 yaşındaki usta eskiyen ve yırtılan ayakkabıları tamir ediyor
İnegöl'de 77 yaşındaki usta eskiyen ve yırtılan ayakkabıları tamir ediyor
İnegöl'de 77 yaşındaki usta eskiyen ve yırtılan ayakkabıları tamir ediyor
İnegöl'de 77 yaşındaki usta eskiyen ve yırtılan ayakkabıları tamir ediyor

İstanbul, İnegöl, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İnegöl'de 77 yaşındaki usta eskiyen ve yırtılan ayakkabıları tamir ediyor - Son Dakika


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