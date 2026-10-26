İnegöl'de Kur'an eğitimine başlayan 100'e yakın öğrenciye Bed-i Besmele programı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İnegöl'de Kur'an eğitimine başlayan 100'e yakın öğrenciye Bed-i Besmele programı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnegöl\'de Kur\'an eğitimine başlayan 100\'e yakın öğrenciye Bed-i Besmele programı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenci için Bed-i Besmele programı düzenlendi. İshak Paşa Camii önünde mehter ekibinin mini konseriyle renklenen etkinlik, öğrencilerin balonlarını gökyüzüne bırakmasıyla sona erdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4-6 yaş arası öğrenciler için Bed-i Besmele programı düzenlendi. Yaklaşık 100 minik öğrencinin katıldığı programda renkli görüntüler ortaya çıktı.

İnegöl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan yaklaşık 100 öğrenci için düzenlenen program, tarihi İshak Paşa Camii önünde gerçekleştirildi.

Program kapsamında sahne alan tarihi mehter ekibi, verdiği mini konserle etkinliğe renk kattı. Mehter marşlarını ilgiyle takip eden minik öğrenciler ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin sonunda çocuklar, ellerinde tuttukları uçan balonları gökyüzüne bıraktı. Gökyüzüne yükselen balonlar renkli görüntüler oluştururken, minik öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan çocuklar için düzenlenen Bed-i Besmele programı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimİnegölBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü Gözlerini kapatamıyor Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:35:13. #.0.3#
SON DAKİKA: İnegöl'de Kur'an eğitimine başlayan 100'e yakın öğrenciye Bed-i Besmele programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei