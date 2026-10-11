İnönü Üniversitesi İİBF'de düzenlenen etkinlikte hedik geleneği yaşatıldı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi İİBF'de düzenlenen etkinlikte hedik geleneği yaşatıldı

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İnönü Üniversitesi İİBF\'de düzenlenen etkinlikte hedik geleneği yaşatıldı
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İnönü Üniversitesi İİBF, Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında Merkezi Derslik Binası önünde hedik geleneği etkinliği düzenledi. İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, buğdayın kültürel hafızadaki ve dayanışmadaki rolünü anlattı; katılımcılara hedik ikram edildi.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından Gönüllülük Çalışmaları Dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, geleneksel buğday kaynatma kültürü tanıtılarak "hedik" geleneği yaşatıldı.

Merkezi Derslik Binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel mutfak kültürünün tanıtılmasını ve kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılmasını amaçlandı.

Etkinlikte konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, buğdayın temel bir gıda ürünü olmasının yanı sıra kültürel hafızanın ve paylaşma anlayışının da önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Tarih boyunca buğdayın bulgura dönüştürülmesi sürecinin komşuluk ilişkilerini güçlendirdiğini ve dayanışma kültürünü desteklediğini belirten Tuncel, etkinliğin geleneksel değerlerin öğrencilere aktarılması ve üniversite bünyesinde birlikteliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Etkinlikte konuk olarak yer alan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Kılıç ise Malatya'nın geleneksel mutfak kültürü, yöresel lezzetler ve gastronomi turizmi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara "hedik" ikram edildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGastronomiKültürEğitimSon Dakika

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