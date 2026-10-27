İpsala Karaağaç\'ta ceviz hasadı programında protokol üreticilerden bilgi aldı

İpsala Karaağaç'ta ceviz hasadı programında protokol üreticilerden bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İpsala'nın Karaağaç köyünde düzenlenen ceviz hasadı programında protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar bir araya geldi. Protokol üyeleri üreticilerden bilgi alırken ceviz üretiminin ilçe tarımına ve bölge ekonomisine katkısı vurgulandı, bereketli sezon temennisinde bulunuldu.
İpsala ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ceviz hasadı programı gerçekleştirildi.
Programda protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar bir araya geldi.
Hasat çalışmalarını inceleyen protokol üyeleri, üreticilerden ceviz yetiştiriciliği ve hasat sürecine ilişkin bilgi aldı.
Programda ceviz üretiminin ilçe tarımına ve bölge ekonomisine katkısı vurgulanarak üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.
Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, AK Parti İpsala İlçe Başkan Vekili Hüseyin Seren, İl Genel Meclisi Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Belediye Meclisi Üyesi Sibel Şenkol, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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