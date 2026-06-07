İran'da Askere Operasyon Filmi Çekilecek - Son Dakika
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İran'da Askere Operasyon Filmi Çekilecek

07.06.2026 15:48
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ABD'nin İran'da düşürülen savaş uçağının pilotunu kurtarma operasyonunu konu alan film yapılıyor.

İran'da, ABD'nin düşürülen savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan'da düzenlediği ve ait 2 adet C-130 askeri nakliye uçağı ile 2 Black Hawk helikopterinin imha edilmesiyle sonuçlanan operasyonla ilgili film çekilecek.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan habere göre, yapımcılığını Muhammed Rıza Şefii'in üstleneceği ve senaristliğini de Hüseyin Terabnejad'ın yapacağı "Mehyar Ovası" isimli film, ABD'nin, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan'da düzenlediği ve ABD'ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterinin imha edilmesiyle sonuçlanan askeri operasyonu konu alacak.

Söz konusu haberde, bölgedeki göçebe yaşam ile izinde evine dönen bir subayın Mehyar Ovası semalarında ABD unsurlarına ait uçaklarla karşılaşması konusu etrafında şekillenecek film için yönetmen arayışı içinde olunduğu ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çekimlerin vakit kaybeden başlayacağı belirtildi.

ABD, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan'da "kurtarma operasyonu" düzenlemişti.

İran ordusunun, operasyon katılan ve ABD'ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterini imha ettiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, düşürülen savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

İran ordusunun savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." açıklamasında bulunmuştu.

İranlı yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada, ABD operasyonunun, İsfahan'daki nükleer santrale sızma girişi olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İran'da Askere Operasyon Filmi Çekilecek - Son Dakika

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