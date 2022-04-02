İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu - Son Dakika
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İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu

02.04.2022 12:53

İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu İranlı turistler, İslam Devrimi'nin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı 'Ebi' lakaplı Ebrahim Hamedi'nin Van'da verdiği konserle coştu.

İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu

VAN - İranlı turistler, İslam Devrimi'nin ardından ülkesine girişi yasaklanan dünyaca ünlü İranlı pop sanatçısı 'Ebi' lakaplı Ebrahim Hamedi'nin Van'da verdiği konserle coştu.

Edremit ilçesinde yer alan Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen konserde binlerce İranlı turist bir araya geldi. Sanatçı Ebrahim Hamedi'nin seslendirdiği şarkılara eşlik eden İranlı turistler, kimi şarkılarda duygulu anlar yaşarken kimi şarkılarda oynamanın keyfini çıkardı.

Van'da düzenlenen konserlerin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden İranlı turistler, bu konserler sayesinde ülkelerinde görme fırsatı bulamadıkları sanatçıları görebildiklerini söylediler. Ebi'yi çok sevdiklerini de sözlerine ekleyen İranlı turistler, konserlerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu
İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu
İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu

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İranlılar, İslam, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İranlılar Van'da 'Ebi' konseriyle coştu - Son Dakika


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