İrlandalı Aaron Aydın Söke'de Müslüman oldu, adı Harun'a çevrildi
Tatil için Kuşadası'na gelen İrlanda vatandaşı Aaron Murray, İslamiyet'ten etkilenerek Aydın'ın Söke ilçesinde Kelime-i şehadet getirdi. Düzenlenen ihtida merasiminde Müslüman olan Murray, bundan sonra Harun ismini kullanacak.
İrlanda vatandaşı Aaron Murray, Aydın'ın Söke ilçesinde İslamiyet'i seçerek "Harun" adını aldı.
Söke İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, tatil için geldiği Kuşadası ilçesinde İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Murray (27) için ihtida merasimi düzenlendi.
İlçe Müftü Vekili Adem Karataş tarafından Aaron Murray'e İslam dini hakkında temel bilgiler aktarıldı.
Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Aaron Murray'e Kur'an-ı Kerim ve dini hediyeler verildi.
Murray, "Harun" ismini kullanmaya karar verdi.
Kaynak: AA
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