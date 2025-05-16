İş Bankası Müzesi'nde Atatürk Portreleri Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İş Bankası Müzesi'nde Atatürk Portreleri Sergisi

İş Bankası Müzesi\'nde Atatürk Portreleri Sergisi

Emirhan Bıçakcı'nın 'Atatürk Portreleri' sergisi, 19 Mayıs'a özel 16 Mayıs-11 Ağustos'ta ziyaret edilebilir.

16.05.2025 18:00
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TÜRKİYE İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, ressam Emirhan Bıçakcı'nın 'Atatürk Portreleri' isimli sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, 27 yaşındaki genç ressam Emirhan Bıçakcı'nın eserlerini, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu. 'Atatürk Portreleri' isimli sergi, Atatürk'ün gençliğe olan inancını sanatın gücüyle yansıtırken milli mücadelenin ruhunu da hatırlatıyor. 16 Mayıs-11 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergide, sanatçının yağlıboya, karakalem ve karışık teknikle ürettiği yaklaşık 40 eser yer alıyor. Bıçakcı'nın çalışmaları, 11 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak izlenebilecek. Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 5'inci katında yer alan sergi, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık.

'ATATÜRK'Ü İÇSELLEŞTİREREK ANLAMAK LAZIM'

Emirhan Bıçakcı, sergideki koleksiyonun 3 yıllık sürecin birikimi olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl döneminde başladığı sürecin sonuna geldiğini belirten Bıçakcı, "Bu sürecin İş Bankası'yla tamamlanmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Ama en önemli şey benim için, Atatürk portrelerinden çok, bir duygunun birikimini, bir aidiyeti yansıtma meselesi. Gelen izleyicilerin de bunu bu şekilde değerlendireceğine eminim. Aslında genel olarak bu farklı bir sergi benim için, bir çocukluk hayali. Serginin başlangıç hikayesi var aslında. Bütün mesele, bir hocamın duvarında gördüğüm bir Atatürk portresi ile başladı. Bu portre, Atatürk'ün bir fotoğrafı gibi gelmedi bana o gün. Sanki orada duraksayan bir Atatürk vardı ve çok sessizdi. O gün şunu anladım; Atatürk'ü aslında içselleştirerek anlamak lazım. O noktada sadece onu anlayarak, onu hissederek, duygularımı biriktirerek bu seviyeye çıkarttım" dedi.

'ATATÜRK'ÜN ARKAMIZDA BİR DAĞ GİBİ DURUŞUNU SİMGELİYOR'

İnsanları çok izlediğini söyleyen Bıçakcı, özellikle insanlarda Atatürk'ü bularak resmetmeye çalıştığını belirtti. Bıçakcı, "Atatürk'ün bütün insanlardaki izlerini yakalayıp onları eserlerime aktarmak istedim. Bu noktada da ilk başladığım eserim, 'Samsun' adlı bir eser. Bu eseri üniversite 2'nci sınıfta bitirdim, Atatürk'ün bizim arkamızda bir dağ gibi duruşunu simgeliyor. Bu eser bütün hikayeyi oluşturdu" diye konuştu.

'SELANİK'TEN ANITKABİR'E GÜVERCİNİN YOLCULUĞU'

Bıçakcı, bu sergi için özel hazırladığı 3 eserinde mimari çizimler yaptığını aktararak, "Bunun birisi Selanik'te Atatürk'ün doğduğu ev, 'Miras' isimli 2'ncisi bu serginin de alanı olan İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve 3'üncüsü Anıtkabir. Eserlerin içeriğinde de en belirgin olan şey, bir beyaz güvercin. Bu güvercin Selanik'ten çıkıyor ve şu anki İktisadi Bağımsızlık Müzesi binasının önünde başka bir fikre ve ruha dönüşüyor. Anıtkabir'de de o fikrin sonsuzluğa yükseldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İş Bankası Müzesi'nde Atatürk Portreleri Sergisi - Son Dakika

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