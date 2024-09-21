Işıl Özışık'ın 65. Sanat Yılı Sergisi Beyoğlu'nda Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Işıl Özışık'ın 65. Sanat Yılı Sergisi Beyoğlu'nda Açıldı

Geniş Video İzle

Ressam Işıl Özışık'ın 65. Sanat Yılı sergisi, Beyoğlu Belediyesi'nin Sanat Galerisi'nde açıldı. 10 Ekim 2024 tarihine kadar gezilebilecek sergide, sanatçının 54 suluboya eseri yer alıyor.

21.09.2024 03:50  Güncelleme: 03:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Işıl Özışık'ın 65. Sanat Yılı Sergisi Beyoğlu Belediyesi'nde gerçekleşti

İSTANBUL - Ressam sanatçısı Işıl Özışık'ın 65. Sanat Yılı sergisi Beyoğlu Beleditesi'nin 6. Daire'sinde yer alan Sanat Galerisi'nde gerçekleşti. Sanatçının kişisel suluboya çalışmalarının yer aldığı, toplamda 54 eserlik içerikten oluşan sergi, 10 Ekim 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ressam sanatçısı Işıl Özışık'ın 65. Sanat Yılı sergisi, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de katılımıyla gerçekleşti. Açılış sonrası Işık Özışık ile beraber sergiyi gezen Başkan Güney, eserler hakkında sanatçıdan bilgi aldı. Sanatçının tamamı suluboya çalışmalarından oluşan, toplamda 54 eserlik içerikten oluşan sergisine Brezilya İstanbul Başkonsolosu Ruy Pacheco de Azevedo Amaral, Cezayir İstanbul Konsolosu Abbi RATIBA, CHP Meclis Üyesi Işık Öğütçü, Beyoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Songül Öztunç ve diğer davetliler de katılım gösterdi.

Sergide yer alan eserlerin sahibi olan sanatçı Işıl Özışık sergiyle ilgili şunları söyledi, "Retrospektif bir sergi. Başlangıçtan bu yana, yani 1960 yılının sonlarından zamanımıza kadar olan 65 yılda yaptığım resimlerin bir özeti bu. Çoğunlukla aşığı İstanbul'dan yaptığım peyzajlar. Bir kısmını oturduğum yerden birebir karşılığını yaptım. Bir kısmını da eskizini alıp galerimde bitirdim. 65 yıl başarılarla, bazen hüzünle sükut-u hayalle geçti. Güzel günlerdi. Resim yapmak, objeyle baş başa kalmak, bende güzel anılar bırakıyor" İfadelerini kullandı.

Yaşına rağmen yorgun olmadığını ve çalışabildiğini söyleyen Özışık, "86 yaşındayım. Devam edeceğim. Yorgun değilim. Çalışabiliyorum. Günde bazen üç, bazen iki, bazen bir resim, bazen de hiç resim yapmadan dinleniyorum. Resimle güzel günler geçiriyorum. Bir yıl içinde herhalde açamayacağım. Belki bir dahaki yıl açarım. Deniz ve kıyı resimlerini yapmayı çok seviyorum. Bazen kırsal resimler yapmayı seviyorum. Eserlerin tamamı suluboya. Neden suluboya olduğunu soruyorlar. Ben özel hayatımda da biraz suluyum. Mizahı çok severim. Herhalde başarım varsa eğer bunu mizaha da borçluyum" dedi.

Açılış davetlilerin sergiyi gezmesiyle devam etti.

Işıl Özışık\'ın 65. Sanat Yılı Sergisi Beyoğlu\'nda Açıldı
Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Beyoğlu, Kültür, Ressam, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Işıl Özışık'ın 65. Sanat Yılı Sergisi Beyoğlu'nda Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
23:25 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
23:06 Skandal görüntüler ortaya çıktı Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
22:12 İsrail, Lübnan’ın kalbine saldırdı Hizbullah’ın iki numaralı ismi öldürüldü İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
10:32 Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı Beyzbol oyuncusu Julio Urias, kadın hayranları ile fotoğraf çekmesine tepki gösteren eşine saldırdı
10:29 Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP’li belediye başkanı hareketini savundu Ziraat kadına yaptığı müdahale tepki toplamıştı: CHP'li belediye başkanı hareketini savundu
10:22 Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri’nde aday gösterildi Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 04:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Işıl Özışık'ın 65. Sanat Yılı Sergisi Beyoğlu'nda Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement