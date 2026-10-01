İskenderun Kaymakamı ve Vakıflar Bölge Müdürü, restorasyon süren kiliseleri inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun Kaymakamı ve Vakıflar Bölge Müdürü, restorasyon süren kiliseleri inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskenderun Kaymakamı ve Vakıflar Bölge Müdürü, restorasyon süren kiliseleri inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, restorasyon ve güçlendirme çalışmaları süren Rum Katolik ve Süryani Katolik kiliselerini ziyaret etti. İkili, çalışmaların aşamasını değerlendirdi; yapıların gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ile birlikte ilçede restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sürdürülen Rum Katolik ve Süryani Katolik kiliselerini ziyaret etti.

Korunması gereken kültür varlıkları kapsamında çalışmaların yürütüldüğü kiliselerde incelemelerde bulunan Kaymakam Önder ve Bölge Müdürü Bozkurt, gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında tarihi yapıların mevcut durumu ve yürütülen çalışmaların geldiği aşama değerlendirildi. Kiliselerde gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının, yapıların korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Kaymakam Önder ve Bölge Müdürü Bozkurt, kiliselerin farklı bölümlerinde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İskenderun'da korunması gereken kültür varlıkları arasında yer alan tarihi yapıların restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yapıların gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Muhammet ÖnderKültür SanatİskenderunBozkurtKültürGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı Fon soruşturmasında şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı
TFF’de istifa dalgası Sayı 4’e yükseldi TFF'de istifa dalgası! Sayı 4'e yükseldi
Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasındaki maç tüm dünyaya mesaj vererek bitti
Gazeteci İsmail Kılıçarslan’dan Fatma Betül Sayan Kaya’ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
08:40
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı
08:37
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
08:01
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı
07:56
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
"Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
07:32
Fon krizinde iki dev banka devrede 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 09:17:55. #.0.2#
SON DAKİKA: İskenderun Kaymakamı ve Vakıflar Bölge Müdürü, restorasyon süren kiliseleri inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei