İspanya\'da Türklerin Katıldığı Festivalde Los Turcos En Kalabalık Grup Oldu

Festivalleriyle ünlü İspanya'nın önemli kültürel etkinliklerinden "Moros y Cristianos" (Müslüman Araplar ve Hristiyanlar) adlı festivalin en önemli gruplarından "Los Turcos" (Türkler) bu yılki geçitte de en kalabalık grup oldu.
İspanya'nın güneydoğusundaki Valencia bölgesinde bulunan, yaklaşık 10 bin nüfuslu Sax kasabasında 1-4 Şubat'ta düzenlenen festivalin temelini inşa eden 7 farklı gruptan birisi olan Los Turcos'un 700'den fazla üyesi, kırmızı beyaz kıyafetleri ve ay yıldızlı fesleri ile geçitlerini yaptı.
Sivas doğumlu olan kasabanın azizi Aziz Blas anısına 1627'den bu yana düzenlenen festivalde, İspanyollar, Araganolesliler, Garibaldiler, Hristiyanlar, Faslılar gibi isimlerle kurulan gruplardan biri olan Los Turcos üyeleri, Türk ismini ve Türk bayrağını taşımaktan gurur duyduklarını belirtiyor.
Festival sebebiyle Sax'ın büyük bir bölümünün ve kültürel aktivitelerin yapıldığı Los Turcos Evi'nin Türk bayraklarıyla donatılması ve yerlere "Türk toprağı" diye yazılması da festival için bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.
Los Turcos hakkında
Türkiye veya Türklükle direkt hiçbir bağlantısı olmayan 1920'de kurulan "Los Turcos"un esin kaynağının Kurtuluş Savaşı olduğu biliniyor.
"Los Turcos"ların, Osmanlıları anımsatan fesli, pelerinli kostümleri, 1920'li yıllarda İspanya'da satılan "Marcos Tonda" marka bir çikolatanın kağıdı üzerinde yer alan resimden alıntı yapılarak hazırlandığı belirtiliyor.
Yıllar içinde hep büyüyen ve kasabanın en prestijli grubu haline gelen "Los Turcos", Türkiye ve Sax arasında köprü vazifesi görüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2008'de Başbakan olarak İspanya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında, Granada'daki El Hamra Sarayı'na gittiğinde kendisini Los Turcos grubu karşıladı.
Los Turcos'un 100. yılına denk gelen 2020'deki festivale Türkiye'den gelerek katılan Mehteran Takımı ise hem festivalde hem de İspanyol basınında büyük ilgi uyandırdı.
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Son Dakika › Kültür Sanat › İspanya'da Türklerin Katıldığı Festivalde Los Turcos En Kalabalık Grup Oldu - Son Dakika
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