İspanyol aktris Penelope Cruz ülkesinde ulusal sinema ödülü aldı

İspanya Kültür ve Spor Bakanlığı, "2021 yılında elde ettiği başarılarla İspanyol kültürel mirasını zenginleştirdiği" gerekçesiyle oyuncu Penelope Cruz'a "ulusal sinema ödülü" verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2021'de İtalya'nın Venedik Film Festivali'nde "Volpi Kupası" olarak adlandırılan "en iyi kadın oyuncu" ödülünü alan ilk İspanyol olan 48 yaşındaki aktris Penelope Cruz'un aynı zamanda Oscar'da 4. kez en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildiği hatırlatıldı.

Madridli sanatçının "İspanyol sinemasının yenilendiği 1990'lı yılların öne çıkan liderlerinden biri olduğu, sosyal içerikli ve uluslararası birçok filmde yer aldığı" vurgulanarak, "Cruz'un muazzam yeteneği ve çok yönlü kişiliğiyle dünyanın her yerinden film yapımcılarıyla iş birliği yaptığı ve sıkı bir bağı olduğu İspanyol sinemasına da yeni kapılar açtığı" ifade edildi.

Jüri, "İşinde mükemmelliği arayan ve kendini sinemaya adayan kariyeri sayesinde sinema tarihimizin en unutulmaz bazı karakterlerini yarattı. Penelope Cruz, İspanyol kültürel mirasını zenginleştiren ekol bir aktristir." açıklamasında bulundu.

Cruz, ulusal sinema ödülüyle Kültür Bakanlığının verdiği 30 bin avronun sahibi oldu.

Kariyerinde şimdiye kadar 65 filmde oynayan Cruz, 2008'de Woody Allen'in "Vicky Cristina Barcelona" filmindeki rolüyle "en iyi kadın oyuncu" dalında Oscar kazanıp, Fransa'da Cannes ve İspanya'da Goya film festivallerinde de ödüller aldı.