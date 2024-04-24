Isparta'da 170 öğrenci ile folklor gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Isparta'da 170 öğrenci ile folklor gösterisi yapıldı

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Şehit Adem Köse İlkokulu'nda 170 öğrenci tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Öğrenci velileri coşku ve ilgiyle gösteriyi izledi. Halkoyunları koordinatörü Mevlüt Çankal, bu bayramı büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirtti. Halk oyunları hocası Yurdagül Gökhan ise, ekibiyle birlikte iki ay boyunca çalışarak güzel bir başarı elde ettiklerini söyledi.

24.04.2024 00:47
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Isparta'da 170 öğrenci ile folklor gösterisi yapıldı

ISPARTA - Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, ilk kez 170 öğrenci tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları coşkuyla devam etti. Bu çerçevede Şehit Adem Köse ilkokulunda ilk kez 170 öğrenci tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. 4'ncü sınıf öğrencileri tarafından yapılan halk oyunları gösterisini öğrenci velileri coşku ve ilgi ile izledi.

Halkoyunları koordinatörü Mevlüt Çankal Isparta'nın öğrenci sayısı en yüksek olan okulunda, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramı büyük bir coşku ile kutladıklarını dile getirerek, "Bu yıl Şehit Adem Köse İlkokulu . 4'ncü sınıf öğrencileri bu bayrama hazırlandı. Halkın katılımı ile coşkulu bir bayram gerçekleştirdik" dedi.

Halk oyunları hocası Yurdagül Gökhan ise, iki aydır bu programa hazırlandıklarını söyledi. Gökhan "Bu bayramın coşkusuna ekibimizle katıldık bunun için çok mutluyuz. Zor bir süreç oldu ama başardığımızı düşünüyorum. Haftada 1 gün çalışarak güzel bir başarı elde ettik" dedi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Isparta'da 170 öğrenci ile folklor gösterisi yapıldı - Son Dakika
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