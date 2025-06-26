Isparta\'da Bal Hasadı Hazırlıkları Başladı

Isparta'daki yaylalarda bulunan konargöçer arıcılar, bal hasadına hazırlanıyor.

Aksu ilçesi yaylalarındaki konargöçer arıcılar bölgede bulunan çiçek ve çamların polenlerinden yapılan balların hasadı için son hazırlıkları sürdürüyor.

Konargöçer arıcılar, endemik bitkilerin yoğun olduğu Anamas, Kuzukulağı ve Koçular yaylalarının eteklerine nisan, mayıs ve haziran aylarında yerleşiyor, temmuz ayında ise yer değişikliği yapmıyor.

Korniyol arı türünün yaygın olduğu Aksu bölgesinde yaklaşık 3 bin 260 arı kovanı olduğu bilinirken, arıcılar önümüzdeki günlerde arı sağımı diye nitelendirilen bal hasadının yapılmasını planlıyor.

Arıcılar hasadın tamamlanmasının ardından katran ağacı ve çam reçinesi bölgesi olan 2 bin metre rakımlı Sorgun Yaylası'na göç edecek.???????

Bal üreticisi Lütfi Kahraman, AA muhabirine, arıcılığa 1994'te amatör olarak başladığını söyledi.

Mesleğine başladığında iki kovan arısı olduğunu belirten Kahraman, "Şimdi 150 kovan arıya ulaştım ve yıllık 2 ton bal üretimi yapıyorum. Devletimiz arıcılar üzerine çok hassas. Türkiye'deki tüm muhtarlarımıza bizlere yardımcı olunması için talimat verilmesi ve finansal destekler nedeniyle çok memnunuz. Arıcılıktan elde ettiğim kazanç sayesinde çocuklarımı okuttum ve meslek sahibi yaptım. Buradan genç kuşaklara arıcılığı tavsiye ediyorum. Balın kilosu 800 liradan satılıyor, kazancı iyi bir meslek." ifadelerini kullandı.