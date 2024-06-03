Ispartalılar Altay konseriyle festivali tamamladı

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Festivalin son gününde Ispartalılar şarkıcı Altay'la doyasıya eğlendi

ISPARTA - Uluslararası Isparta Gül Festivali 3 gün boyunca dolu dolu yaşandı. Festivalin son gününde sabah bölümünde gül hasadı yapılırken, festivalin kapanışı Altay konseriyle oldu. Konserde konuşan Başkan Başdeğirmen, "Isparta'mız dünyada gül adıyla anılan tek şehir. Hem maddi hem manevi, ekonomik, kültürel ve turizm anlamında değerli bir ürünümüz. Gülün sayesinde bugüne kadar çok güzel anılar yaşadık" dedi.

Uluslararası Isparta Gül Festivali 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalin son gününde sabah bölümünde gül hasadı yapılırken kapanışı ise sanatçı Altay ile yapıldı. Isparta Meydan AVM'de binlerce kişiye konser veren Altay, enerjisiyle alanı dolduran kalabalığı coşturdu. Konserin bitiminde alana gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından Altay'a gül tablosu ve gül ürünleri hediye edildi. Festivalin kapanışında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 gün boyunca dolu dolu festival coşkusunun yaşandığını söyledi. Altay'ın da mükemmel bir sahne performansı olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Isparta'mızın çok değerli marka ürünü olan gül adına yaptığımız festivalimizi tamamladık. Isparta'mız dünyada gül adıyla anılan tek şehir. Dünya gülyağı ihtiyacını karşılayan iliz. Bu bizim için çok değerli ve önemli. Hem maddi hem manevi, ekonomik, kültürel ve turizm anlamında değerli bir ürünümüz. Gülün sayesinde bugüne kadar çok güzel anılar yaşadık. Altay kardeşimizde bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadı, bugünkü konseriyle programımızı taçlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı Altay da Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'le bir ağabey, bir abla kardeşliği olduğunu ifade ederek, "Kendilerini bir ağabey, bir abla gibi seviyorum. Kalpleri o kadar temiz ki, insanlara o kadar çok faydalı oluyorlar ki bunu ben biliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başdeğirmen çifti sanatçı Altay'a gül tablosu, çiçek ve gül ürünleri hediye etti.