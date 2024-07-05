İstanbul Caz Festivali'nde Parklarda Caz Beyoğlu konserleri düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İstanbul Caz Festivali'nde Parklarda Caz Beyoğlu konserleri düzenlenecek

İstanbul Caz Festivali\'nde Parklarda Caz Beyoğlu konserleri düzenlenecek

İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy sahilinde 'Parklarda Caz Beyoğlu' konserleri düzenlenecek. Festivalin etkinliklerinden olan Parklarda Caz konserleri, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Beyoğlu Hasköy Parkı'nda gerçekleştirilecek. Konserlerde Macar grup Duckshell ve 2024'ün Genç Caz+ grupları sahne alacak.

05.07.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy sahilinde 'Parklarda Caz Beyoğlu' konserleri düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31'inci İstanbul Caz Festivali, Avusturyalı grup Saint Privat'ın Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi Bahçesi'nde gerçekleştirdiği konserle başladı. 18 Temmuz'a kadar devam edecek olan festival, güncel müziğin yıldızlarını ve cazın önde gelen isimlerini müzikseverlerle bir araya getirecek.

Festivalin etkinliklerinden olan Parklarda Caz konserleri de 6 Temmuz Cumartesi günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde, 7 Temmuz Pazar günü de Beyoğlu Hasköy Parkı'nda yeşil ile cazı yeniden bir araya getirecek.

CAZ MÜZİĞİNDEN ULUSLARARASI İSİMLER BEYOĞLU'NDA SAHNE ALACAK

7 Temmuz Pazar günü Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle Beyoğlu Hasköy Parkı'nda gerçekleştirilecek olan 'Parklarda Caz Beyoğlu' etkinliği saat 17.30 başlayacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek konserlerde, Balkanlar ve Güney Amerika'nın seslerini ska, punk ve hip-hop ile bir araya getirerek 'sunshine-punk' ismini verdikleri müzikleriyle Macar grup Duckshell ve 2024'ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Blue KissCollective ve Begüm Çelebi sahnede olacak.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Beyoğlu, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Caz Festivali'nde Parklarda Caz Beyoğlu konserleri düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi TFF itiraz için CAS’a gidiyor UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
12:02 Rasim Ozan’dan eski eşi Nagehan Alçı’ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'dan eski eşi Nagehan Alçı'ya ağızları açık bırakan mesajlar: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
11:57 Dünya Güzellerim’in ilk bölümümde olay çıktı Bülent Ersoy, Banu Alkan’a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun Dünya Güzellerim'in ilk bölümümde olay çıktı! Bülent Ersoy, Banu Alkan'a öfke kustu: Aptal saptal işler yapıyorsun
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 14:04:41. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Caz Festivali'nde Parklarda Caz Beyoğlu konserleri düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement