İstanbul'da Adıyaman rüzgarı - Son Dakika

İSTANBUL, (DHA ) ADIYAMAN, İstanbul'a taşındı, birbirinden renkli anlar yaşandı. Yenikapı'da düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri, soğuk havaya rağmen iç ısıtan görüntüler eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Anadolu'da birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergileyen kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'ı tanıtmak amacıyla organize edilen etkinlik coşku dolu bir törene sahne oldu.

Adıyaman Tanıtım Günleri açılış törenine, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ÇADAP Başkanı Aziz Binzet, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, Adıyaman'daki kamu ve özel sektör temsilcileri ile İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılar katıldı.

VALİDEN ADIYAMAN ŞİİRİ

Protokol konuşmalarından önce, Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibi tarafından Adıyaman yöresine ait folklor gösterisi sunuldu. Açılış konuşmasına kendisinin kaleme aldığı Adıyaman adlı şiiriyle başlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'ı, sahip olduğu tüm değerlerle Türkiye 'nin aynası ve mozaiği İstanbul'da tanıtmak amacıyla buradayız" dedi. Vali Çuhadar, "Sevgi ve kardeşliğin şehri Adıyaman'ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, eşsiz doğal güzelliklerini Türkiye'nin aynası ve mozaiği olan İstanbul'da tanıtmak amacıyla buradayız. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyor, tanıtım günlerinin Adıyaman'a ve Adıyamanlılar' hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

'HÜKÜMET KADIN' BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen ancak mazbatası iptal edilen eşinin yerine 4 Ağustos'ta yenilenen seçimlerde Başkan koltuğuna oturan Besni ilçesinin Suvarlı Beldesi Belediye Başkanı Gülfer Ağır da tanıtım günlerine katıldı. Seçildiği dönemde 'Hükümet Başkan' diye anılan Gülfer Ağır, beldesini temsil ettiği etkinlik alanında gördüğü ilgiden memnun kaldı. Ağır, Cumhuriyet tarihinde Adıyaman'da ilk kez bir kadının belediye başkanı seçilmesiyle tarihe geçmişti.

ADIYAMAN'IN YENİ GÖZDESİ BADEM

Soğuk hava ve haftaiçi günü olmasına rağmen Adıyaman Tanıtım Günleri ilk günden itibaren çok sayıda İstanbullu'yu ağırladı. Adıyamanlı sanatçı Latif Doğan keyif dolu şarkılarla ziyaretçileri coşturdu. Birbirinden güzel, coşku dolu etkinliğe sahne olan Yenikapı'da iki dev çadırdan birinde resmi kurumlar tanıtımlarını yaparken, esnaf ise birbirinden lezzetli yöresel ürünlerin satışını yaptı. Ziyaretçiler yöreye özgü tatları tattı, davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinlik sırasında, Nemrut Dağı heykellerinin çiğ köfteden yapılan kopyaları büyük ilgi gördü. Kahta, Besni, Tut, Çelikhan, Samsat, Gölbaşı, Samsat ve Sincik ilçelerinin stantlarında yöreleri tanıtan eserler misafirlerin ilgisiyle karşılaştı. Kebaplar, içli köfteler, çiğ köfteler, hıtap (yöresel pide), narlar, Besni üzümü, peynir helvası yenildi. Anadolu'nun tarımdaki en önemli şehirlerinden olan Adıyaman'ın son yıllarda artan en büyük değeri badem de bu yıl Adıyaman Tanıtım Günleri'nin en önemli parçası oldu. Etkinliğin tanıtım afişlerinde badem ağacı kullanılırken, esnaf tezgahında da badem büyük ilgiyle karşılaştı.