İstanbul'da 'Gurur ve Önyargı' Tiyatro Oyunu Prömiyerini Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İstanbul'da 'Gurur ve Önyargı' Tiyatro Oyunu Prömiyerini Yaptı

İstanbul\'da \'Gurur ve Önyargı\' Tiyatro Oyunu Prömiyerini Yaptı

Jane Austen'in eserinden uyarlanan oyun, hizmetçilerin gözünden hikaaye anlatıyor.

24.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" tiyatro oyununun ilk gösterisi gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, BKM ve DOT ortak yapımı oyun, DOT'un sanat yönetmeni Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde Maximum Uniq Hall'de sahnelendi.

Isobel McArthur'un Austen'in eserini eğlenceli komediye dönüştürdüğü oyunda, Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daltaban, oyuna ön hazırlık ve prova süreci dahil yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Gurur ve önyargı kelimeleri, hikayemizdeki çağrışımlarından bambaşka yerlere savrulmuşken, romantize edilmiş çağrışımlarını arama peşindeyiz. Ama hikayemiz o kadar pembe değil, tüm politik gücüyle meydan okuyor. Kodlanmış erkek rollerini maskara ediyor, kodlanmış kadın rollerini acımadan eleştiriyor. 5 kadın oyuncu, yüksek enerjili mizahıyla sahnenin orta yerine molotof kokteyli atmaktan çekinmiyor." ifadelerini kullandı.

Daltaban, oyunun hikaye anlatma sanatının en zarif örneklerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olan bitene şahit olan, kulak kabartan, üst sınıfın kirli çamaşırlarını çok yakından tanıyan, aslında her şeyi dipten yönetme gücünü elinde tutan emekçi sınıfın hizmetçilerinin, emekçi kadınların ağzından dinlemek, bu hikayeye bir başka zarafet katıyor. Hizmetçilerimizi çok seveceksiniz. Ben her birine bayılıyorum. Onları canlandıran oyuncuları da sahnede çok seveceksiniz. Provalarda hikaye anlatıcısı hizmetçilerin kattıkları her an beni etkiledi, eminim size de unutamayacağınız anlar armağan edecekler."

İki perdeden oluşan ve Regency dönemi İngiltere'sinde geçen oyun, Jane Austen'in tanınmış karakterlerini arka planda çalışan 5 hizmetçinin gözünden anlatıyor.

Çevirisini Erdem Avşar, sahne tasarımını Burak Etöz, müziklerini Oğuz Kaplangı, kostümlerini Tomris Kuzu, ışık tasarımını Cem Yılmazer'in yaptığı "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)"de, koreografiyi Tan Temel ve müzikal performans çalışmalarını Müge Oskay hazırladı.

Oyun, bugünün yanı sıra 13, 14 ve 20 Ocak 2025'te Maximum Uniq Hall'de tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Jane Austen, istanbul, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Sanat, Yaşam, Pride, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da 'Gurur ve Önyargı' Tiyatro Oyunu Prömiyerini Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:49:44. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 'Gurur ve Önyargı' Tiyatro Oyunu Prömiyerini Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.