İstanbul'da Louis Tomlinson coşkusu - Son Dakika
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İstanbul'da Louis Tomlinson coşkusu

02.07.2022 13:04
İstanbul'da Louis Tomlinson coşkusu

Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Hayranlarının yıllardır heyecanla beklediği Tomlinson'ın konserinin giriş sırası erken saatlerde KüçükÇiflik Park'ın önünden Dolmabahçe'ye kadar uzadı. Yoğun ilginin yaşandığı konserde Tomlinson, son şarkısı 'Kill My Mind'ı sevenlerinin arasında seslendirdi.Konser sonrası yaptığı açıklamada İstanbul'a hayran kaldığını belirten Louis Tomlinson, "İstanbul muhteşem bir şehir. En kısa sürede yeniden gelmek istiyorum" dedi. Bu arada İngiliz sanatçının, konser sonrası ise İskender Kebap yediği ifade edildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Louis Tomlinson, İstanbul, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'da Louis Tomlinson coşkusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Louis Tomlinson coşkusu - Son Dakika
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