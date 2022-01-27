İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Barok Konseri - Son Dakika

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, 3 ve 15 Şubat akşamları "Barok Konser" ile Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde olacak.

17.yy ve 18.yy'ın ikinci yarısını içine alan müzikte barok dönem üzerine oluşturduğu konser repertuvarı ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi, barok müziğin en önemli eserlerini sanatseverler ile buluşturacak.

Barok dönemin müzik alanındaki temsilcileri olan besteciler; Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach , Henry Purcell, George Frideric Handel , Giovanni Battista Pergolesi, Giovanni Bononcini'nin eserleri ile 'Barok Konser'de, sanatseverler barok döneme tanıklık edecek.

Konserde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Paolo Villa yönetecek. Başkemancı ise Özcan Yılmaz olacak. Konserin solistleri ise Soprano Otilia İpek, Soprano Özgecan Gençer, Mezzosoprano E.Tuğba Tekışık, Mezzosoprano Merve Tokat, Bariton N.Işık Belen ve Bas Kenan Dağaşan'dan oluşuyor.