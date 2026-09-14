İtalya'da kurtarılan Azimut, Sarıgerme'de 37 yavruyla neslini sürdürdü

DURMUŞ GENÇ/ÖMER KUNDAKÇI - İtalya'da 2020 yılında balıkçı ağlarına takıldıktan sonra kurtarılarak tedavi edilen "Azimut" isimli caretta caretta, Muğla'nın Sarıgerme sahilinde yaptığı yuvadan çıkan 37 yavruyla neslinin devamını sağladı.

İtalya'nın Pescara Limanı'nda 16 Aralık 2020'de balıkçı teknesinin ağlarına takılan deniz kaplumbağası, kurtarıldıktan sonra yaklaşık bir ay tedavi gördü.

Kovid-19 salgınının yaşandığı dönemde tedavisi tamamlanan Azimut, 7 Ocak 2021'de yeniden denize bırakıldı.

Yaklaşık 5,5 yıl boyunca denizlerde yol alan Azimut, Temmuz 2026'nın sonlarında Türkiye kıyılarına ulaştı ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekiplerinin izleme ve koruma çalışması yürüttüğü Sarıgerme kumsalında yuva yaptı.

Yüzgecindeki markadan tanındı

DEKAMER ekiplerinin gece arazi çalışmaları sırasında tespit ettiği caretta caretta, İtalya'da tedavi edildiği sırada yüzgecine takılan marka sayesinde tanındı.

Azimut'un yumurta bıraktığı yuva, ekipler tarafından koruma altına alındı. Yaklaşık iki aylık kuluçka döneminin ardından yuvadan çıkan yavruların denize ulaşması için çalışma yapıldı.

DEKAMER Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Olcay İpek, AA muhabirine, Azimut'un hikayesinin İtalya'da başladığını söyledi.

Denize bırakıldıktan yaklaşık 5,5 yıl sonra Azimut'u Sarıgerme'de yuva yaparken tespit ettiklerini belirten İpek, "Yuva işlemini bitirdikten sonra koruma kafesini yerleştirdik. 37 yavrunun canlı şekilde denize ulaştığını söyleyebiliriz." dedi.

İpek, Azimut'un hikayesinin, deniz kaplumbağalarının ülkeler arasındaki uzun yolculuklarını ve bu canlıların korunmasında uluslararası çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.