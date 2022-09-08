İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi

08.09.2022 23:28
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla İtalyan fotoğraf sanatçısı Sissa Micheli'nin eserlerinden oluşan sergi Atakule'de açıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin katkılarıyla İtalyan fotoğraf sanatçısı Sissa Micheli'nin eserlerinden oluşan sergi Atakule'de açıldı.

Serginin açılışında konuşan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, böylesine değerli fotoğrafların sergilenmesine katkı sağladıkları için memnuniyetini dile getirdi.

Ankara'nın en güzel noktalarından birinde doğa ve barış temalı fotoğrafların sergilendiğinin altını çizen Marrapodi, Micheli'nin eserlerine ev sahipliği yaptıkları için şanslı olduklarını söyledi.

Sanatçı Micheli de eserlerinde ana tema olarak barışı ön plana çıkarmak istediğini vurgulayarak, projeye başladığı 2019 yılının 1.Dünya Savaşı'nın ardından varılan barışın yüzüncü yıl dönümü olmasının sembolik önemine değindi.

Çektiği fotoğraf karelerindeki ana amacın barışı muhafaza etmenin önemi olduğunu belirten Micheli, büyüleyici doğa güzelliklerinin savaşa şahit olunan yerler olmasının son derece acı ve çelişkili bir durum ortaya çıkardığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından ziyaretçilere ikramda bulunuldu ve canlı müzik dinletisi yapıldı.

İtalya'ya özgü çizgi roman temalı objeler de etkinlikte yer aldı.

Sergiye yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

YORUMLAR
500
Ankara'daki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmişti Ankara'daki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmişti Son dakika haberi... Yola yakıt aktı, 23 araç birbirine girdi: 21 yaralı (2) Son dakika haberi... Yola yakıt aktı, 23 araç birbirine girdi: 21 yaralı (2)
Kaynak: AA

Atakule, Ankara, İtalya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
23:04 Jorge Jesus'tan Mircea Lucescu'ya dikkat çeken yanıt: Maçın istatistiklerine bakabilir
23:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçesi Elizabeth için başsağlığı paylaşımı yaptı
22:29 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev kalecisine olay hareket: Şimdi de yere yat
22:23 Samsun'da 23 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
22:17 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için dünya liderleri taziye mesajları paylaştı
22:05 Başakşehir, Avrupa'da şov yaptı! İskoç ekibi Hearts'ı farklı geçti
21:42 Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i uzatmada yıktı! 3 puanı yeni transfer Batshuayi getirdi
21:34 İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 23:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince fotoğraf sergisi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement