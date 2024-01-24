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İtfaiye Şoförü Yavru Kedinin Bakımını Üstlendi - Son Dakika
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İtfaiye Şoförü Yavru Kedinin Bakımını Üstlendi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde görevli itfaiye şoförü Abdullah Birinci, annesinin terk ettiği yavru kedinin bakımını üstlendi. Birinci'nin beslediği kedi, bir süre sonra 5 yavru dünyaya getirdi. Gün içinde çevrede dolaşıp istasyona dönen kedi, adeta itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

İtfaiye Şoförü Yavru Kedinin Bakımını Üstlendi
24.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:11
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde görevli itfaiye şoförü Abdullah Birinci, annesinin terk ettiği yavru kedinin bakımını üstlendi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan Birinci, 6 ay önce bir kedinin Fol Deresi'ne düştüğü ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gitti.

Merdiven yardımıyla dereye inen 38 yaşındaki Birinci, kediyi düştüğü yerden kurtardı.

Dört çocuk babası Birinci, hamile olduğunu fark ettiği kediyi sokağa bırakmayarak Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliğine getirdi.

Birinci'nin beslediği kedi, bir süre sonra 5 yavru dünyaya getirdi. Anne kedi, yavruları biraz büyüyünce 4'ünü alıp ayrıldı.

Birinci, annesinin ve kardeşlerinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştığı "Hüsnü" adını verdiği kediyle yakından ilgileniyor.

Gün içinde çevrede dolaşıp istasyona dönen kedi, adeta itfaiyecilerin maskotu haline geldi.

Kemençe çalıp "Hüsnü" ile vakit geçiriyor

Abdullah Birinci, AA muhabirine, "Bize bir yol arkadaşı oldu. Ona baktık büyüttük, bize can yoldaşı oldu. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz." dedi.

Birinci, akşamları boş vakitlerinde arkadaşının saz, kendisinin de kemençe çalıp türkü söylediğini anlatarak, "Hüsnü de yanımızda oluyor. Kemençe çalarken onunda, bizimde hoşumuza gidiyor. Keyiflendiriyoruz onu. Annesinin yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hayvanlara sahip çıkmanın önemini vurgulayan Birinci, "Bizim görevimiz onları kurtarmak, en iyi şekilde görevimizi yapıyoruz ama sokaklarda yalnız kalıyorlar. Değer verelim onlara. Bu yol arkadaşımız inşallah bizi bırakmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat İtfaiye Şoförü Yavru Kedinin Bakımını Üstlendi - Son Dakika


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