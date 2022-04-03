Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik stüdyosu açıldı - Son Dakika
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Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik stüdyosu açıldı

03.04.2022 17:47
Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik stüdyosu açıldı

Geleneksel müzik eğitimi veren Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde hazırlanan müzik kayıt stüdyosu hizmete sunuldu.

Geleneksel müzik eğitimi veren Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde hazırlanan müzik kayıt stüdyosu hizmete sunuldu.

Öğrencilerin albüm ve single yapması için gerekli ekipmanlara sahip stüdyonun açılışına İstanbul İl Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Itri Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Prof. Dr. Erhan Özden'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışta, Taşçı, Yazıcı ve Türkoğlu kurdele kesiminin ardından stüdyoda ses denemesi yaptı.

Açılışta konuşan Taşçı, amaçlarının geleceğin başarılı müzik insanlarını yetiştirmek olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının geleneksel müziğin eğitim sistemi içinde layık olduğu yere gelmesi için önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi.

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milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Türkoğlu, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik stüdyosu açıldı - Son Dakika


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